Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On Tiba di Arab Saudi Jelang Bela Timnas Indonesia

Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On sudah tiba di Arab Saudi (Foto: Instagram/@indonesiainjeddah)

JEDDAH – Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On sudah tiba di Arab Saudi pada Minggu (5/10/2025). Keduanya datang untuk membela Timnas Indonesia di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Arab Saudi dan Timnas Irak di fase tersebut. Seluruh pertandingan digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi.

Di laga pertama, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB. Sementara, di laga kedua, Skuad Garuda menantang Timnas Irak pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 02.30 WIB.

1. Tiba di Jeddah

Jelang laga itu, para personel Timnas Indonesia sudah berada di Jeddah untuk menggelar latihan awal. Sebagian besar merupakan pemain-pemain yang berasal dari Super League 2025-2026.

Pekan kedelapan liga domestik untuk memang sengaja ditunda demi membantu Timnas Indonesia. Alhasil, Thom Haye dan kawan-kawan sudah berada di Arab Saudi bahkan sejak awal Oktober 2025.

Sementara, kedatangan para pemain abroad akan bertahap. Hal ini disesuaikan dengan jadwal masing-masing pesepakbola dengan klubnya masing-masing.