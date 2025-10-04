Jelang Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026: Erick Thohir Kobarkan Semangat Timnas Indonesia

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, memberikan dukungan moril dan motivasi penuh kepada Timnas Indonesia yang sedang memulai persiapan krusial di Arab Saudi. Dukungan ini diharapkan dapat mendorong skuad asuhan Patrick Kluivert untuk tampil maksimal dan meraih hasil terbaik di Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

1. Dukungan Penuh Ketum PSSI

Skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia– telah memulai sesi latihan perdana di lapangan latih King Abdullah Sports City, Arab Saudi, pada Jumat 4 Oktober 2025 malam waktu setempat. Momen dimulainya persiapan ini langsung direspons oleh Erick Thohir.

Melalui unggahan di laman Instagram pribadinya pada Sabtu (4/10/2025), Erick Thohir memposting sebuah unggahan yang menjadi suntikan motivasi resmi dari federasi kepada para pemain. Ia memberikan semangat kepada para pemain yang bakal berjuang demi Merah-Putih.

"Timnas Indonesia sudah mulai latihan di Arab Saudi untuk persiapan putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat Garuda,” ungkap Erick Thohir, dikutip dari Instagram @erickthohir, Sabtu (4/10/2025).

Saat ini, skuad Timnas Indonesia memang belum lengkap dan masih berkumpul secara bergelombang di Arab Saudi. Kabarnya, para pemain baru akan tiba dan bergabung secara penuh pada 6 Oktober 2025 mendatang.

Erick Thohir bersama Timnas Indonesia. Twitter/erickthohir

2. Target Kemenangan Grup B dan Jadwal Krusial

Dalam Putaran Keempat ini, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama dengan dua tim kuat, Arab Saudi dan Irak. Jadwal pertandingan yang menanti Rizky Ridho dan kolega adalah melawan Arab Saudi lebih dahulu di King Abdullah Sports City pada 9 Oktober 2025.

Setelah melawan tuan rumah, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Irak di stadion yang sama pada 12 Oktober 2025.