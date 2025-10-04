Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026: Erick Thohir Kobarkan Semangat Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 04 Oktober 2025 |18:36 WIB
Jelang Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026: Erick Thohir Kobarkan Semangat Timnas Indonesia
Momen Erick Thohir bersama pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. (Foto: Instagram/erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, memberikan dukungan moril dan motivasi penuh kepada Timnas Indonesia yang sedang memulai persiapan krusial di Arab Saudi. Dukungan ini diharapkan dapat mendorong skuad asuhan Patrick Kluivert untuk tampil maksimal dan meraih hasil terbaik di Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

1. Dukungan Penuh Ketum PSSI

Skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia– telah memulai sesi latihan perdana di lapangan latih King Abdullah Sports City, Arab Saudi, pada Jumat 4 Oktober 2025 malam waktu setempat. Momen dimulainya persiapan ini langsung direspons oleh Erick Thohir.

Melalui unggahan di laman Instagram pribadinya pada Sabtu (4/10/2025), Erick Thohir memposting sebuah unggahan yang menjadi suntikan motivasi resmi dari federasi kepada para pemain. Ia memberikan semangat kepada para pemain yang bakal berjuang demi Merah-Putih.

"Timnas Indonesia sudah mulai latihan di Arab Saudi untuk persiapan putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat Garuda,” ungkap Erick Thohir, dikutip dari Instagram @erickthohir, Sabtu (4/10/2025).

Saat ini, skuad Timnas Indonesia memang belum lengkap dan masih berkumpul secara bergelombang di Arab Saudi. Kabarnya, para pemain baru akan tiba dan bergabung secara penuh pada 6 Oktober 2025 mendatang.

Erick Thohir bersama Timnas Indonesia. Twitter/erickthohir
Erick Thohir bersama Timnas Indonesia. Twitter/erickthohir

2. Target Kemenangan Grup B dan Jadwal Krusial

Dalam Putaran Keempat ini, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama dengan dua tim kuat, Arab Saudi dan Irak. Jadwal pertandingan yang menanti Rizky Ridho dan kolega adalah melawan Arab Saudi lebih dahulu di King Abdullah Sports City pada 9 Oktober 2025.

Setelah melawan tuan rumah, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Irak di stadion yang sama pada 12 Oktober 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1663119/ketum-ffi-futsal-adalah-bagian-yang-tidak-terpisahkan-dari-pssi-ecr.webp
Ketum FFI: Futsal adalah Bagian yang Tidak Terpisahkan dari PSSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/30/alejandro_garnacho.jpg
Alejandro Garnacho Sindir Ruben Amorim usai Pemecatan Sadis di Manchester United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement