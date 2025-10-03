Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23, Tim Geypens Tak Dilepas FC Emmen?

JAKARTA – Pemain FC Emmen, Tim Geypens, sampai saat ini belum bergabung dengan skuad Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 di Jakarta. Padahal pemusatan latihan (TC) perdana Timnas Indonesia U-23 untuk SEA Games 2025 itu sudah berlangsung pada hari ini, Jumat (3/10/2025) sore WIB.

Menariknya, ada laporan Geypens belum tiba di Jakarta karena memang tak mendapatkan restu dari klubnya, FC Emmen. Pasalnya SEA Games 2025 berlangsung di luar FIFA Matchday, sementara FC Emmen masih membutuhkan Geypens.

1. Tak Dapat Lampu Hijau dari Klub

Sebagai informasi, FC Emmen kini bersaing di divisi kedua Liga Belanda 2025-2026. Jadwal mereka cukup padat, bahkan saat FIFA Matchday berlangsung.

Seperti saat ini, FC Emmen masih memiliki laga besok, Sabtu 4 Oktober 2025. Lalu ada lagi pertandingan pada 11 dan 18 Oktober, sementara TC Timnas Indonesia U-23 berlangsung pada 3-14 Oktober 2025.

Karena alasan masih dibutuhkan itulah, FC Emmen tak melepas Tim Geypens. Belum lagi saat SEA Games 2025 dihelat, pada 9-20 Desember 2025, FC Emmen memiliki dua pertandingan.

Tim Geypens mencetak satu gol sekaligus membantu FC Emmen menang 3-1 atas FC Den Bosch

Jadi, karena alasan itulah Tim Geypens kemungkinan tak dilepas. Meski begitu, semua itu berdasarkan laporan media Belanda, Forza FC Emmen. Pihak PSSI belum mengumumkan alasan pasti mengapa Tim Geypens tak terlihat di hari pertama TC Timnas Indonesia.

“Tim Geypens memilih untuk bermain di FC Emmen. Tim Geypens tidak akan bermain untuk Timnas Indonesia U-23, meskipun telah dipanggil,” dikutip dari akun Instagram, @forzafcemmen, Jumat (3/10/2025).

“Bek dan klub tersebut telah memilih untuk fokus sepenuhnya pada menit bermain di FC Emmen. Seandainya Geypens menerima undangan tersebut, ia akan memainkan satu pertandingan persahabatan melawan India dan berpartisipasi dalam kamp pelatihan dari tanggal 5 hingga 13 Oktober,” tambahnya.