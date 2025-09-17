Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Sempat Berdarah-darah di Laga Athletic Bilbao vs Arsenal, Bagaimana Kondisi Viktor Gyokeres?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 17 September 2025 |13:39 WIB
Sempat Berdarah-darah di Laga Athletic Bilbao vs Arsenal, Bagaimana Kondisi Viktor Gyokeres?
Aksi Viktor Gyokeres di laga Athletic BIlbao vs Arsenal. (Foto: UEFA)
BILBAO – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memberikan kabar terbaru terkait kondisi salah satu pemain andalannya, Viktor Gyokeres yang sempat berdarah-darah saat menang 2-0 atas Athletic Bilbao. Arteta memastikan kabar Gyokeres baik-baik saja, dan ditariknya ia di pertengahan babak kedua bukan karena cedera, tapi murni strategi.

Ya, Viktor Gyokeres menjadi sorotan karena diduga cedera dalam laga pembuka Liga Champions 2025-2026 antara Arsenal vs Athletic Bilbao, Selasa 16 September 2025. Gyokeres ditarik keluar di menit ke-65 dan digantikan oleh Leandro Trossard.

Sebelumnya, Gyokeres sempat mengalami benturan kepala dengan rekan setimnya, Gabriel Magalhaes, yang membuatnya berdarah-darah hingga membutuhkan perawatan medis.

1. Kondisi Terbaru Gyokeres

Meskipun demikian, Arteta menegaskan pergantian pemain tersebut murni keputusan taktis, bukan karena cedera.

"Itu karena kami ingin mengubah beberapa hal. Dia sudah bermain banyak menit juga, dan saya merasa kami butuh pemain yang lebih segar," jelas Arteta, dikutip dari Sportsmole, Rabu (17/9/2025).

Pelatih asal Spanyol itu juga melontarkan pujian setinggi langit untuk Gyokeres, menyebut sang striker sebagai pribadi yang luar biasa dan pemain yang membawa level baru ke dalam tim.

2. Performa Gyokeres Jadi Sorotan

Aksi Viktor Gyokeres di laga Athletic BIlbao vs Arsenal. (Foto: UEFA)
Walau mendapatkan pujian dari sang pelatih, performa Gyokeres di beberapa pertandingan terakhir menjadi bahan perbincangan. Dari lima pertandingan yang dilakoninya, ia berhasil mencetak tiga gol.

 

