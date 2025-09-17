Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Penyebab Juventus Gagal Kalahkan Borussia Dortmund di Laga Perdana Liga Champions 2025-2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 17 September 2025 |06:47 WIB
Penyebab Juventus Gagal Kalahkan Borussia Dortmund di Laga Perdana Liga Champions 2025-2026
Selebrasi Dusan Vlahovic usai cetak gol di laga Juventus vs Borussia Dortmund. (Foto: UEFA)
A
A
A

TURIN – Pelatih Juventus, Igor Tudor tak bisa berkata-kata usai pasukannya selamat dari kekalahan kontra Borussia Dortmund di laga perdana Liga Champions 2025-2026. Menurut Tudor, ada yang salah dengan lini pertahanan Juventus yang membuat mereka kebobolan empat gol dengan mudah di Stadion Juventus, Turin, Italia, pada Rabu (17/9/2025) dini hari WIB.

Ya, laga Juventus vs Dortmund berakhir tanpa pemenang usai kedua tim sama kuat 4-4. Menariknya, kedelapan gol itu semua tercipta di babak kedua!

1. Semua Gol Tercipta di Babak Kedua

Laga Juventus vs Dortmund awalnya berjalan alot di babak pertama sehingga skor kacamata alias 0-0 tercipta. Namun, semua berubah di babak kedua ketika kedua tim sama-sama bermain terbuka.

Juventus yang menjadi tim pertama yang kebobolan empat gol jelas bisa dikatakan beruntung karena akhirnya selamat dari kekalahan. Tudor pun bakal mengevaluasi penampilan lini belakang Juventus agar hal serupa tak terulang di masa depan.

“Kami tentu punya banyak hal untuk dievaluasi. Kebobolan empat gol menunjukkan ada yang tidak beres,” ungkap Tudor usai laga, dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (17/9/2025).

Igor Tudor. (Foto: UEFA)
Igor Tudor. (Foto: UEFA)

“Beberapa masalah telah muncul dan kami akan bekerja lebih keras untuk menyelesaikannya. Kami bermain melawan tim yang sangat kuat, jadi, mengingat bagaimana pertandingan berjalan, ini jelas merupakan hasil yang bagus,” tambahnya.

2. Juventus Bangkit

Meski gagal menang, Tudor tetap mengapresiasi perjuangan para pemain Juventus. Terlebih Juventus nyaris kalah dari klub asal Jerman tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/261/3181657/hasil_club_brugge_vs_barcelona_di_liga_champions_2025_2026_fcbarcelona-rzwL_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Barcelona Nyaris Kalah dari Club Brugge, Manchester City Hajar Dortmund 4-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181547/sebuah_keputusan_kontroversial_mewarnai_kemenangan_liverpool_1_0_atas_real_madrid_di_liga_champions_2025_2026-y4kK_large.jpg
Keputusan Kontroversial Warnai Kemenangan Liverpool 1-0 atas Real Madrid di Liga Champions 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181435/slavia_praha_vs_arsenal-tgND_large.jpg
Klasemen Liga Champions 2025-2026 di Matchday Keempat: Arsenal dan Bayern Munich Kukuh di Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181423/liverpool_vs_real_madrid-ko0M_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Liverpool Menang 1-0 atas Real Madrid, PSG Tumbang 1-2 dari Bayern Munich
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646229/finswimming-indonesia-akhiri-kejuaraan-asia-tenggara-dengan-peningkatan-medali-wbf.webp
Finswimming Indonesia Akhiri Kejuaraan Asia Tenggara dengan Peningkatan Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/link_live_streaming_borussia_dortmund_vs_vfb_stutt.jpg
Link Live Streaming Borussia Dortmund vs Stuttgart, Saksikan Gratis di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement