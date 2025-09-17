Penyebab Juventus Gagal Kalahkan Borussia Dortmund di Laga Perdana Liga Champions 2025-2026

TURIN – Pelatih Juventus, Igor Tudor tak bisa berkata-kata usai pasukannya selamat dari kekalahan kontra Borussia Dortmund di laga perdana Liga Champions 2025-2026. Menurut Tudor, ada yang salah dengan lini pertahanan Juventus yang membuat mereka kebobolan empat gol dengan mudah di Stadion Juventus, Turin, Italia, pada Rabu (17/9/2025) dini hari WIB.

Ya, laga Juventus vs Dortmund berakhir tanpa pemenang usai kedua tim sama kuat 4-4. Menariknya, kedelapan gol itu semua tercipta di babak kedua!

1. Semua Gol Tercipta di Babak Kedua

Laga Juventus vs Dortmund awalnya berjalan alot di babak pertama sehingga skor kacamata alias 0-0 tercipta. Namun, semua berubah di babak kedua ketika kedua tim sama-sama bermain terbuka.

Juventus yang menjadi tim pertama yang kebobolan empat gol jelas bisa dikatakan beruntung karena akhirnya selamat dari kekalahan. Tudor pun bakal mengevaluasi penampilan lini belakang Juventus agar hal serupa tak terulang di masa depan.

“Kami tentu punya banyak hal untuk dievaluasi. Kebobolan empat gol menunjukkan ada yang tidak beres,” ungkap Tudor usai laga, dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (17/9/2025).

Igor Tudor. (Foto: UEFA)

“Beberapa masalah telah muncul dan kami akan bekerja lebih keras untuk menyelesaikannya. Kami bermain melawan tim yang sangat kuat, jadi, mengingat bagaimana pertandingan berjalan, ini jelas merupakan hasil yang bagus,” tambahnya.

2. Juventus Bangkit

Meski gagal menang, Tudor tetap mengapresiasi perjuangan para pemain Juventus. Terlebih Juventus nyaris kalah dari klub asal Jerman tersebut.