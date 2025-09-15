Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Mengejutkan! Bek Timnas Indonesia Jay Idzes Geser Kapten Sassuolo Filippo Romagna ke Bangku Cadangan

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 15 September 2025 |09:59 WIB
Mengejutkan! Bek Timnas Indonesia Jay Idzes Geser Kapten Sassuolo Filippo Romagna ke Bangku Cadangan
Jay Idzes (kanan) geser kapten Sassuolo Filippo Romagna ke bangku cadangan. (Foto: Instagram/@sassuolocalcio)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia Jay Idzes berhasil menggeser kapten Sassuolo, Filippo Romagna, ke bangku cadangan. Kok bisa? Filippo Romagna merupakan bek jebolan akademi Juventus.

Ia sempat dipromosikan ke tim senior Juventus pada musim panas 2016. Meski tidak pernah mencatatkan debut bersama tim senior Juventus, bek bertinggi badan 186 sentimeter ini sempat membela sejumlah klub Serie A, yakni Novara dan Cagliari.

Filippo Romagna terpental ke bangku cadangan Sassuollo gara-gara Jay Idzes. (Foto: Instagram/@filipporomagna)
Filippo Romagna terpental ke bangku cadangan Sassuollo gara-gara Jay Idzes. (Foto: Instagram/@filipporomagna)

Bersama Cagliari, Filippo Romagna bahkan 41 kali tampil di ajang Serie A yang notabene kasta tertinggi sepakbola Italia. Singkatnya pada musim panas 2024, Filippo Romagna diboyong Sassuolo dari Reggiana.

Saat itu, Filippo Romagna yang masih berusia 27 tahun langsung menjabat sebagai kapten tim. Berkat bantuan Filippo Romagna, Sassuolo keluar sebagai juara Serie B 2024-2025 dan berhak promosi ke Serie A 2025-2026.

1. Sempat Jadi Starter

Di pekan pembuka Serie A 2025-2026 saat Sassuolo menjamu Napoli, Filippo Romagna masih menjabat sebagai kapten. Saat itu, ia berduet dengan eks bek Juventus lainnya, Muharemovic, di jantung pertahanan Sassuolo.

Sayangnya, Filippo Romagna gagal membantu Neroverdi -julukan Sassuolo- meraih angka setelah tumbang 0-2 dari juara bertahan Serie A tersebut. Bagaimana dengan Jay Idzes? Dalam laga tersebut, Jay Idzes masih duduk di bangku cadangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184684/timnas_indonesia_kembali_ke_peringkat_122_dunia_pada_ranking_fifa_november_2025_pssi-XS3E_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia: Skuad Garuda Naik Peringkat Lagi, Vietnam hingga Thailand Melesat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184659/timur_kapadze_masuk_daftar_calon_pelatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-NjXR_large.jpg
PSSI Resmi Umumkan 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia Hari Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184632/timur_kapadze_resmi_diumumkan_sebagai_calon_pelatih_timnas_indonesia_besok_timurkapadze18-qlOE_large.jpg
Besok Siang PSSI Gelar Konferensi Pers, Umumkan 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184623/jordi_cruyff-WhXO_large.jpg
Jordi Cruyff Masuk Bursa Dirtek Ajax Amsterdam, Bisa Tetap Jadi Penasihat Teknis Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645999/wondr-by-bni-indonesia-international-challenge-2025-ii-dimulai-cek-jadwal-dan-link-di-vision-gjm.webp
WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2025 II Dimulai! Cek Jadwal dan Link di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/tiago_gabriel.jpg
Juventus Gerak Cepat Dekati Wonderkid Lecce, Paket Menggiurkan Disiapkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement