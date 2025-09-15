Mengejutkan! Bek Timnas Indonesia Jay Idzes Geser Kapten Sassuolo Filippo Romagna ke Bangku Cadangan

BEK Timnas Indonesia Jay Idzes berhasil menggeser kapten Sassuolo, Filippo Romagna, ke bangku cadangan. Kok bisa? Filippo Romagna merupakan bek jebolan akademi Juventus.

Ia sempat dipromosikan ke tim senior Juventus pada musim panas 2016. Meski tidak pernah mencatatkan debut bersama tim senior Juventus, bek bertinggi badan 186 sentimeter ini sempat membela sejumlah klub Serie A, yakni Novara dan Cagliari.

Filippo Romagna terpental ke bangku cadangan Sassuollo gara-gara Jay Idzes. (Foto: Instagram/@filipporomagna)

Bersama Cagliari, Filippo Romagna bahkan 41 kali tampil di ajang Serie A yang notabene kasta tertinggi sepakbola Italia. Singkatnya pada musim panas 2024, Filippo Romagna diboyong Sassuolo dari Reggiana.

Saat itu, Filippo Romagna yang masih berusia 27 tahun langsung menjabat sebagai kapten tim. Berkat bantuan Filippo Romagna, Sassuolo keluar sebagai juara Serie B 2024-2025 dan berhak promosi ke Serie A 2025-2026.

1. Sempat Jadi Starter

Di pekan pembuka Serie A 2025-2026 saat Sassuolo menjamu Napoli, Filippo Romagna masih menjabat sebagai kapten. Saat itu, ia berduet dengan eks bek Juventus lainnya, Muharemovic, di jantung pertahanan Sassuolo.

Sayangnya, Filippo Romagna gagal membantu Neroverdi -julukan Sassuolo- meraih angka setelah tumbang 0-2 dari juara bertahan Serie A tersebut. Bagaimana dengan Jay Idzes? Dalam laga tersebut, Jay Idzes masih duduk di bangku cadangan.