Hasil Babak Pertama Manchester City vs Manchester United: The Citizens Unggul 1-0

MANCHESTER – Manchester City untuk sementara unggul 1-0 atas Manchester United di babak pertama laga pekan keempat Liga Inggris 2025-2026, pada Minggu (14/9/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Etihad, Manchester, Inggris, tim berjuluk The Citizens itu unggul berkat gol dari Phil Foden.

Ya, Phil Foden menjadi pembeda di babak pertama derby Manchester ke-197 tersebut. Gol tunggalnya di menit ke-18 membawa Manchester City unggul 1-0 atas Manchester United di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi, dengan kedua tim langsung menciptakan peluang. Striker City, Erling Haaland, hampir mencetak gol dalam 20 detik pertama, sementara kiper City, Gianluigi Donnarumma, harus sigap menepis tembakan Benjamin Sesko di menit keempat.

Setelah melewati 10 menit pertama, City mulai mendominasi penguasaan bola. Tekanan mereka membuahkan hasil di menit ke-18 ketika Jeremy Doku berhasil melewati pertahanan United dan memberikan umpan silang akurat.

Phil Foden di laga Man City vs Man United. (Foto: Premier League)

Dengan sundulan terarah, Foden mencetak gol ketujuhnya melawan United, memecahkan kebuntuan dan membuat Etihad bergemuruh.

Meski tertinggal, Manchester United tidak menyerah. Mereka mulai menemukan ritme permainan di pertengahan babak pertama dan menguasai bola di area pertahanan City.