HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Laos U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026: Garuda Muda Ditahan 0-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 03 September 2025 |21:25 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Laos U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026: Garuda Muda Ditahan 0-0!
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
HASIL Timnas Indonesia U-23 vs Laos U-23 di laga perdana Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 sudah diketahui. Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- harus puas ditahan imbang 0-0.

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Laos U-23 digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Rabu (3/9/2025) malam WIB. Sejatinya, Timnas Indonesia U-23 sukses cetak gol pada menit kelima lewat aksi Rayhan Hannan, tetapi gol itu dianulir.

Timnas Indonesia U-23

Skor ini membuat Timnas Indonesia U-23 gagal salip posisi Korea Selatan U-23 di puncak klasemen. Korea Selatan U-23 kukuh di puncak dengan 3 poin usai menang telak 5-0 atas Makau U-23 sore tadi.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia U-23 langsung intens tebar serangan di awal laga. Sejumlah peluang emas pun didapat. Bahkan, pada menit kelima, Garuda Muda bisa sarangkan bola ke gawang Laos U-23.

Gol dicetak oleh Rayhan Hanann kala itu. Tetapi sayang, gol dianulir karena Jens Raven lebih dahulu terjebak offside.

Tak menyerah, Timnas Indonesia U-23 terus beri pressing ketat kepada Laos U-23. Tetapi, kiper Laos U-23 terus melakukan penyelamatan ciamik. salah satunya dilakukan lewat tendangan keras Dony Tri Pamungkas yang masih bisa ditepisnya.

Di tengah rapatnya gempuran Timnas Indonesia U-23, Laos U-23 sesekali berusaha bangun serangan balik. Tetapi, Cahya Supriadi bisa menghentikan serangan dengan mudah.

Jelang akhir laga, Arkhan Fikri, Jens Raven, hingga Toni Firmansyah terus bergantian berusaha cetak gol. Namun, gol yang diharapkan tak kunjung didapat karena rapatnya pertahanan Laos U-23. Skor 0-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama.

 

