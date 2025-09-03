Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Malaysia U-23 vs Lebanon U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026: Harimau Malaya Kalah 0-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 03 September 2025 |18:43 WIB
Hasil Timnas Malaysia U-23 vs Lebanon U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026: Harimau Malaya Kalah 0-1!
Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Lebanon U-23. (Foto: Instagram/@malaysia_nt)
A
A
A

HASIL Timnas Malaysia U-23 vs Lebanon U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 sudah diketahui. Skuad muda Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- kalah dengan skor 0-1.

Laga sengit tersaji di Stadion Thammasat, Pathum Thani, Thailand, pada Rabu (3/9/2025) sore WIB. Gol semata wayang Lebanon U-23 dalam laga ini dicetak oleh Ali El Fadl pada menit ke-83.

timnas malaysia u-23 vs lebanon u-23 foto ig @malaysia_nt

Hasil ini membuat Malaysia U-23 langsung terpuruk di dasar klasemen sementara Grup F. Mereka mengemas 0 poin saat ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Malaysia U-23 mengawali Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 dengan buruk. Padahal, skuad mereka diisi oleh para pemain muda terbaik, di antaranya ada Ubaidullah Samsul di posisi bek tengah.

Tetapi, Malaysia U-23 beberapa kali dibuat kerepotan oleh para pemain Lebanon U-23. Salah satunya lewat tendangan melengkung Ali Kassas. Namun, bola masih bisa ditangkap oleh Zulhimi Saarani.

Malaysia U-23 juga bukan tanpa perlawanan. Beberapa peluang didapat di babak pertama, salah satunya lewat aksi Aliff Izwan. Sayangnya, tendanganya masih ditepis kiper.

Begitu juga tembakan susulan Fergus Tierney ditepis Anthony Maasry. Seluruh usaha Malaysia U-23 gagal berbuah manis. Skor 0-0 pun mewarnai laga hingga akhir pertandingan.

 

Halaman:
1 2
      
