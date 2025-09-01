Manchester United Korbankan Jadon Sancho demi Dapatkan Emiliano Martinez dari Aston Villa

MANCHESTER United mengorbankan Jadon Sancho demi mendapatkan Emiliano Martinez dari Aston Villa. Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, negosiasi antara Aston Villa dan Manchester United untuk Jadon Sancho terus berlangsung.

“Negosiasi antara Aston Villa dan Manchester United untuk Jadon Sancho terus berlangsung di hari terakhir bursa transfer musim panas 2025. Meski kesepakatan terpisah dengan Emiliano Martinez, negosiasi dilakukan secara bersamaan,” kata Fabrizio Romano di akun X-nya, @FabrizioRomano.

1. Aston Villa Butuh Tambahan Daya Gedor

Jadon Sancho merapat ke Aston Villa. (Foto: Instagram/@ManUtd)

The Villans -julukan Aston Villa- membutuhkan tenaga tambahan di lini depan dan itu dapat ditemukan dari sosok Jadon Sancho. Di tiga laga awal Liga Inggris 2025-2026, Aston Villa gagal mencetak gol.

Terbaru, Aston Villa dihajar Crystal Palace 0-3 di pekan ketiga Liga Inggris 2025-2026, Senin (1/9/2025) dini hari WIB. Dalam laga dini hari tadi, Emiliano Martinez tidak masuk skuad dan ini menunjukan kiper Timnas Argentina ini selangkah lagi gabung Manchester Merah.

“Emi Martinez telah berbicara kepada Aston Villa ingin gabung Manchester United. Manchester United masih bernegosiasi untuk mendapatkan Lammens, tapi Dibu -sapaan akrab Martinez- jadi buruan utama,” lanjut Fabrizo Romano.

2. Manchester United Bangkit

Kehadiran Emiliano Martinez disinyalir akan meningkatkan performa Manchester United. Selain lini belakang, penjaga gawang menjadi salah satu alasan Manchester United bobrok dalam beberapa musim terakhir.