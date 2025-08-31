Pep Guardiola Dipecat Setelah Manchester City Kalah 1-2 dari Brighton di Liga Inggris 2025-2026?

PEP Guardiola dipecat setelah Manchester City kalah 1-2 dari Brighton & Hove Albion? Manchester City baru saja tandang ke markas Brighton & Hove Albion di lanjutan pekan ketiga Liga Inggris 2025-2026, Minggu (31/8/2025) malam WIB. Sempat unggul 1-0 melalui Erling Haaland pada menit 34, Manchester City kena comeback tuan rumah setelah dibobol eksekusi penalti James Milner pada menit 67 dan Brajan Gruda (89’).

Kekalahan ini membuat masa depan Pep Guardiola sebagai pelatih The Citizens -julukan Manchester City- berada di ujung tanduk. Sebab, pelatih asal Spanyol ini tak kunjung mengangkat performa Manchester Biru musim ini.

Brajan Gruda pastikan laga Brighton vs Manchester City berakhir 2-1. (Foto: Premier League)

1. Baru Cetak 3 Poin

Manchester City sempat tampil impresif di laga pembuka Liga Inggris 2025-2026. Tandang ke markas Wolverhampton Wanderers, Manchester City menang 4-0.

Namun, setelah itu kekalahan demi kekalahan diderita klub yang bermarkas di Stadion Etihad ini. Manchester City kalah 0-2 dari Tottenham Hotspur, serta dipermalukan Brighton 1-2.

Hasil ini membuat Manchester City tertahan di posisi 12 klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dengan tiga angka. Manchester City bahkan kalah dari tim yang hancur lebur dalam beberapa musim terakhir, Manchester United, yang kini menduduki posisi 10 dengan empat angka.

2. Perpanjang Catatan Buruk

Musim lalu, Pep Guardiola juga gagal mengerek performa Manchester City. Cederanya Rodri di awal musim disinyalir menjadi alasan buruknya performa Manchester Biru saat itu.