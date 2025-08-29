Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Cetak Gol di Laga Cremonese vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026 Malam Ini?

PEMAIN Timnas Indonesia Jay Idzes mencetak gol di laga Cremonese vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026? Sassuolo akan tandang ke markas Cremonese di lanjutan pekan kedua Liga Italia 2025-2026 pada Jumat, (29/8/2025) pukul 23.30 WIB.

Cremonese dan Sassuolo mendapatkan hasil bertolak belakang di pekan pembuka Liga Italia 2025-2026. Neroverdi -julukan Sassuolo- kalah 0-2 saat menjamu juara bertahan Napoli.

Napoli menang 2-0 atas Sassuolo. (Foto: X/@en_sscnapoli)

Sementara Cremonese mendapatkan hasil luar biasa saat tandang ke markas AC Milan. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Emil Audero dan kawan-kawan menang 2-1! Emil Audero tampil luar biasa di laga tersebut dengan mencatatkan empat penyelamatan krusial.

1. Peluang Jay Idzes Jadi Starter

Saat Sassuolo tumbang 0-2 dari Napoli, kapten Timnas Indonesia Jay Idzes sama sekali tidak dimainkan. Pelatih Sassuolo Fabio Grosso memilih memainkan duet Muharemovic dan Filippo Romagna di jantung pertahanan.

Tak heran jika Jay Idzes nantinya mendapat kesempatan bermain di laga malam ini. Didatangkan dengan harga 7,5 juta euro, Fabio Grosso praktis ingin melihat langsung kualitas bek berusia 25 tahun tersebut.

2. Potensi Cetak Gol

Jika dimainkan, Jay Idzes bahkan berpotensi membobol gawang Cremonese. Jay Idzes dikenal sebagai bek tajam, yang mana lebih sering mencetak gol saat bermain di tandang.