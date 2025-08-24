Masyarakat Indonesia Doakan Sassuolo Degradasi Setelah Jay Idzes Jadi Cadangan Lawan Napoli

Masyarakat Indonesia mendoakan agar Sassuolo degradasi gara-gara Jay Idzes jadi cadangan (Foto: Instagram/@jayidzes)

MASYARAKAT Indonesia langsung mendoakan Sassuolo degradasi setelah Jay Idzes jadi cadangan lawan Napoli. Apalagi, sang pemain sama sekali tidak tampil!

Laga Sassuolo vs Napoli itu berlangsung di Stadion Mapei, Reggio-Emilia, Italia, Minggu (24/8/2025) dini hari WIB. Duel dimenangi I Partenopei dengan skor 0-2!

1. Duduk Manis

Partai itu merupakan giornata 1 Liga Italia 2025-2026. Para penggemar sepakbola Indonesia berharap Idzes langsung diturunkan allenatore Fabio Grosso sekaligus menandai debutnya.

Sebelumnya, Idzes juga cuma duduk manis di bangku cadangan pada laga Sassuolo vs US Catanzaro di babak pertama Coppa Italia 2025-2026 pekan lalu. Namun, hal itu tidak menjadi masalah.

2. Didoakan Degradasi

Ternyata, hingga pekan pertama Liga Italia 2025-2026, Idzes masih belum jadi pilihan utama. Ia kalah dari Fali Cande yang sama-sama didatangkan Sassuolo dari Venezia di bursa transfer musim panas!

Hal ini membuat penggemar sepakbola Indonesia geram. Mereka langsung mendoakan Neroverdi degradasi lagi ke Serie B!