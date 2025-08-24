Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pep Guardiola Dipecat Setelah Manchester City Kalah 0-2 dari Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2025-2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 24 Agustus 2025 |08:34 WIB
Pep Guardiola Dipecat Setelah Manchester City Kalah 0-2 dari Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2025-2026?
Pep Guardiola bisa saja dipecat Manchester City setelah kalah 0-2 dari Tottenham Hotspur semalam. (Foto: Laman resmi Manchester City)
A
A
A

PEP Guardiola dipecat setelah Manchester City kalah 0-2 dari Tottenham Hotspur di pekan kedua Liga Inggris 2025-2026? Pelatih asal Spanyol itu paham posisinya sebagai pelatih The Citizens -julukan Manchester City- tak aman setelah tumbang dari The Lilwyhites -julukan Tottenham Hotspur.

1. Hampir Dipecat Manchester City

Ia menjadikan contoh musim lalu. Manchester Biru tampil jauh di bawah harapan saat itu. Cederanya Rodri menjadi alasan begitu lemahnya Manchester City di musim 2024-2025.

Pep Guardiola hampir dipecat Manchester City musim lalu

Manchester City mengakhiri musim tanpa gelar juara. Mereka rontok di playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025 hingga finis di posisi tiga Liga Inggris 2024-2025. Kondisi itu membuat Pep Guardiola mengaku hampir dipecat manjameen Manchester City.

“Tentu saya sangat senang bisa duduk di sini setelah musim yang buruk,” kata Pep Guardiola kelar laga Manchester City vs Tottenham Hotspur, Okezone mengutip dari Daily Mail, Minggu (24/8/2025).

“Kalau saya tidak memiliki chairman dan direktur olahraga seperti sekarang, saya pasti sudah dipecat. Sebab, kami mendapatkan hasil yang benar-benar buruk,” lanjut pelatih asal Spanyol ini.

2. Start Kurang Bagus

Setelah menang 4-0 atas Wolverhampton Wanderers di pekan pembuka Liga Inggris 2025-2026, Manchester City dijagokan juara musim ini. Namun, penilaian itu langsung mentah setelah Manchester Biru tumbang 0-2 dari Tottenham semalam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/45/3184690/gabriel_han_willhoft_king-kYMy_large.jpg
Pemain Keturunan Indonesia Gabriel Han Willhoft-King Bosan di Manchester City U-21, Pilih Pensiun sebagai Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/45/3182514/manchester_city_vs_liverpool-1y46_large.jpg
Reaksi Arne Slot Terkejut Lihat Liverpool Babak Belur Dihajar Manchester City 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182505/simak_hasil_hasil_liga_inggris_2025_2026-muKU_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Aston Villa vs Bournemouth 4-0, Brentford Hantam Newcastle United 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182471/berikut_lima_fakta_jelang_manchester_city_vs_liverpool_di_liga_inggris_2025_2026-GxiK_large.jpg
5 Fakta Jelang Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: The Reds Superior
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646445/nova-arianto-resmi-latih-timnas-indonesia-u20-fdh.webp
Nova Arianto Resmi Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/timnas_indonesia.jpg
5 Nama Pelatih Baru Timnas Indonesia Sedang Digodok, PSSI Janji Umumkan dalam Waktu Dekat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement