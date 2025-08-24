Pep Guardiola Dipecat Setelah Manchester City Kalah 0-2 dari Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2025-2026?

Pep Guardiola bisa saja dipecat Manchester City setelah kalah 0-2 dari Tottenham Hotspur semalam. (Foto: Laman resmi Manchester City)

PEP Guardiola dipecat setelah Manchester City kalah 0-2 dari Tottenham Hotspur di pekan kedua Liga Inggris 2025-2026? Pelatih asal Spanyol itu paham posisinya sebagai pelatih The Citizens -julukan Manchester City- tak aman setelah tumbang dari The Lilwyhites -julukan Tottenham Hotspur.

1. Hampir Dipecat Manchester City

Ia menjadikan contoh musim lalu. Manchester Biru tampil jauh di bawah harapan saat itu. Cederanya Rodri menjadi alasan begitu lemahnya Manchester City di musim 2024-2025.

Manchester City mengakhiri musim tanpa gelar juara. Mereka rontok di playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025 hingga finis di posisi tiga Liga Inggris 2024-2025. Kondisi itu membuat Pep Guardiola mengaku hampir dipecat manjameen Manchester City.

“Tentu saya sangat senang bisa duduk di sini setelah musim yang buruk,” kata Pep Guardiola kelar laga Manchester City vs Tottenham Hotspur, Okezone mengutip dari Daily Mail, Minggu (24/8/2025).

“Kalau saya tidak memiliki chairman dan direktur olahraga seperti sekarang, saya pasti sudah dipecat. Sebab, kami mendapatkan hasil yang benar-benar buruk,” lanjut pelatih asal Spanyol ini.

2. Start Kurang Bagus

Setelah menang 4-0 atas Wolverhampton Wanderers di pekan pembuka Liga Inggris 2025-2026, Manchester City dijagokan juara musim ini. Namun, penilaian itu langsung mentah setelah Manchester Biru tumbang 0-2 dari Tottenham semalam.