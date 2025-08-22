5 Pemain yang Tolak Perkuat Belanda demi Timnas Indonesia, Nomor 1 Eksis di Liga Europa!

Ada banyak pemain yang menolak kans membela Timnas Belanda demi memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 5 pemain yang tolak memperkuat Belanda demi Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Federasi Sepakbola Belanda (KNVB) dan PSSI kerap berebut pemain. Kondisi ini terjadi karena banyaknya pemain berdarah Indonesia yang berkarier di Belanda.

Namun, pada akhirnya sejumlah pemain Indonesia yang berkarier di Belanda lebih memilih Timnas Indonesia. Padahal, mereka memiliki kans untuk memperkuat Timnas Belanda suatu hari nanti.

Berikut 5 pemain yang tolak memperkuat Belanda demi Timnas Indonesia:

1. Miliano Jonathans (FC Utrecht)

Terbaru ada winger FC Utrecht, Miliano Jonathans. Pemain yang selangkah lagi mengantarkan FC Utrecht lolos ke fase grup Liga Europa 2025-2026 ini masuk radar Timnas Belanda U-21.

Menurut Voetbal Primeur, Miliano Jonathans masuk ke dalam skuad Timnas Belanda U-21 untuk FIFA Matchday September 2025. Namun, Miliano Jonathans memilih melanjutkan proses naturalisasi demi mendapatkan paspor Indonesia.

“Menurut sumber Voetbal Primeur, Miliano Jonathans awalnya masuk dalam daftar pemain sementara timnas U-21 Belanda,” tulis Voetbal Primeur, Jumat (22/8/2025).

“Namun, ia tidak akan dapat menerima undangan tersebut karena saat ini sedang dalam proses mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini menandai langkah yang jelas bagi pemain sayap berusia 21 tahun ini menuju karier internasional di Asia,” sambung Voetbal Primeur.