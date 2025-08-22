Bek Persib Bandung Frans Putros Dipanggil Timnas Irak, Persiapan Hadapi Timnas Indonesia!

BEK Persib Bandung, Frans Putros, dipanggil Timnas Irak untuk FIFA Matchday September 2025. Sang pemain akan menjalani persiapan menjelang laga kontra Timnas Indonesia pada Oktober 2025.

Kepastian tersebut diketahui dari surat resmi FA Irak (IFA) ke Persib bertanggal 17 Agustus 2025. Mereka memanggil Putros untuk mengikuti turnamen King’s Cup 2025 atau Piala Raja 2025 di Thailand.

“Kami ingin memberitahukan Federasi Sepakbola Irak telah memutuskan untuk memanggil pemain tim utama Anda, Frans Dhia Putros, untuk bergabung dengan pemusatan tim nasional,” bunyi surat tersebut, dikutip dari laman resmi Persib, Jumat (22/8/2025).

1. King’s Cup 2025

Seturut pemanggilan itu, Putros akan bergabung ke Timnas Irak pada 31 Agustus hingga 9 September 2025. Pemain kelahiran Aarhus (Denmark) itu akan tampil di skuad asuhan Graham Arnold.

Timnas Irak diundang oleh Timnas Thailand untuk mengikuti King’s Cup 2025 bersama dengan Timnas Hong Kong dan Timnas Fiji. Di pertandingan pembuka, The Lions of Mesopotamia akan bersua Timnas Hong Kong di Stadion Kanchanaburi, Kanchanaburi, Thailand, pada 4 September 2025.

Sementara itu, Timnas Thailand akan menantang Timnas Fiji pada laga kedua. Pemenang akan bertemu di babak final yang direncanakan berlangsung pada 7 September 2025 malam WIB.