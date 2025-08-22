Klik di Sini! Link Live Streaming Bayern Munich vs RB Leipzig di Bundesliga 2025-2026 di Vision+

LINK live streaming Bayern Munich vs RB Leipzig di Bundesliga 2025-2026 di Vision+. Laga seru itu akan digelar pada Sabtu, 23 Agustus 2025 pukul 01.30 WIB.

Ya, Bundesliga 2025-2026 resmi dimulai. Di laga pembuka musim ini, Bayern Munich akan langsung mendapat ujian berat dengan menghadapi RB Leipzig dalam duel sengit di Allianz Arena. Laga seru ini bisa disaksikan secara live streaming di Vision+ atau dengan mudah klik di sini.

Laga Penting

Jadi matchday 1 Bundesliga, laga ini menjadi awal penting bagi kedua tim. Bayern Munich tentu ingin membuka musim dengan kemenangan di depan pendukungnya sendiri. Sementara itu, RB Leipzig berambisi besar mencuri poin untuk membuktikan diri sebagai pesaing serius perebutan gelar.

Pertarungan ini diprediksi bakal menghadirkan adu taktik menarik serta aksi-aksi spektakuler dari para pemain bintang. Apakah Bayern akan langsung menunjukkan superioritasnya sejak pekan pertama, atau justru Leipzig mampu membuat kejutan di Allianz Arena? Jangan sampai ketinggalan laga penuh drama ini dan catat jadwalnya berikut!

Berikut Jadwal Siaran Langsung Bayern Munich vs RB Leipzig di Vision+:

● Tanggal: Sabtu, 23 Agustus 2025

● Pukul: 01.30 WIB

● Stadion: Allianz Arena, Munich