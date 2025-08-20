Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Klub Super League yang Bisa Beli Jairo Riedewald pada Musim Panas 2025, Nomor 1 Persib Bandung!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |16:47 WIB
Jairo Riedewald berpotensi gabung klub Super League 2025-2026 pada musim panas 2025. (Foto: Instagram/@royal_antwerp_fc)
Jairo Riedewald berpotensi gabung klub Super League 2025-2026 pada musim panas 2025. (Foto: Instagram/@royal_antwerp_fc)
SEBANYAK 3 klub Super League 2025-2026 yang bisa membeli Jairo Riedewald akan diulas Okezone. Jairo Riedewald yang hampir dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), berstatus tanpa klub per 1 Juli 2025.

Hingga bursa transfer musim panas ditutup pada 1 September 2025, belum ada tanda-tanda Jairo Riedewald akan gabung ke klub mana. Melihat kondisi di atas, klub-klub Super League yang memiliki finansial kuat bisa memanfaatkan situasi ini untuk memboyong Jairo Riedewald pada bursa transfer musim panas 2025.

Jairo Riedewald saat ini berstatus tanpa klub. (Foto: X/@official_rafc)
Jairo Riedewald saat ini berstatus tanpa klub. (Foto: X/@official_rafc)

Persija Jakarta mungkin memiliki cukup uang untuk mendatangkan Jairo Riedewald. Namun, pemuncak klasemen sementara Super League 2025-2026 ini sudah memenuhi kuota 11 pemain asing. Alhasil, dalam pandangan Okezone, ada tiga klub Super League 2025-2026 yang cocok memboyong gelandang berdarah Belanda ini. Siapa saja?

Berikut 3 klub Super League 2025-2026 yang bisa membeli Jairo Riedewald pada bursa transfer musim panas 2025:

1. Persib Bandung

Persib Bandung menang 2-0 atas Semen Padang di Super League 2025-2026 Persibcoid

Persib Bandung salah satu klub dengan finansial paling kuat di Liga Indonesia. Terlebih, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- baru memiliki sembilan pemain asing saat ini.

Saat ini Luciano Guaycochea dan Berguinho berstatus pemain asing yang mentas di posisi gelandang sentral. Namun, dalam beberapa laga terakhir, Berguinho lebih dipercaya mentas sebagai winger kanan.

Dalam pola 4-2-3-1 racikan Bojan Hodak, Jairo Riedewald dapat diduetkan dengan Luciano Guaycochea. Kehadiran Jairo Riedewald penting dalam upaya Persib Bandung meraup hasil positif di Super League dan AFC Champions League 2 2025-2026.

 

