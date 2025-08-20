Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Sassuolo Segera Datangkan Pemain Top Dunia, Jay Idzes Bakal Setim dengan Mantan Bintang Chelsea!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |11:33 WIB
Sassuolo Segera Datangkan Pemain Top Dunia, Jay Idzes Bakal Setim dengan Mantan Bintang Chelsea!
Pemain Sassuolo, Jay Idzes. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)
A
A
A

SASSUOLO – Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, berpeluang besar bermain satu tim dengan gelandang veteran Nemanja Matic. Keduanya bisa menjadi rekan setim di klub Italia, Sassuolo, setelah mantna bintang Chelsea itu dikabarkan masuk dalam radar transfer tim berjuluk Neroverdi tersebut.

Jay Idzes saat ini diketahui sudah berseragam Sassuolo. Kapten Timnas Indonesia itu direkrut Neroverdi pada bursa transfer musim panas dari Venezia.

Sassuolo juga mendatangkan rekan setim Jay di Venezia, Fali Cande. Kesepakatan untuk merekrut dua pemain ini dikabarkan mencapai 11 juta euro (Rp208 miliar).

1. Sassuolo Incar Matic

Setelah perekrutan itu, Sassuolo ternyata belum berhenti untuk berburu pemain. Neroverdi kini mengincar tanda tangan Nemanja Matic yang kontraknya baru diputus Olympique Lyon.

"Sassuolo bisa saja membuat langkah mengejutkan. Neroverdi sedang mengincar mantan gelandang Roma dan Manchester United, Nemanja Matic," tulis laporan Sassuolo News, dikutip pada Rabu (20/8/2025).

Nemanja Matic

"Pertemuan antara Neroverdi dan sang pemain telah berlangsung," tambah laporan tersebut.

Kabarnya, Matic telah bertemu dengan pelatih Sassuolo, Fabio Grosso dan CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali. Namun demikian, belum ada kesepakatan yang tercipta dari pertemuan itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/49/1646357/las-vegas-grand-prix-2025-siap-digelar-ini-jadwal-streaming-f1-di-vision-zpr.webp
Las Vegas Grand Prix 2025 Siap Digelar! Ini Jadwal Streaming F1 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/toprak_razgatlioglu_tampil_bersama_pramac_racing_p.jpg
Toprak Razgatlioglu Bikin Kaget Fabio Quartararo pada Tes MotoGP di Valencia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement