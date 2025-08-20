Sassuolo Segera Datangkan Pemain Top Dunia, Jay Idzes Bakal Setim dengan Mantan Bintang Chelsea!

SASSUOLO – Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, berpeluang besar bermain satu tim dengan gelandang veteran Nemanja Matic. Keduanya bisa menjadi rekan setim di klub Italia, Sassuolo, setelah mantna bintang Chelsea itu dikabarkan masuk dalam radar transfer tim berjuluk Neroverdi tersebut.

Jay Idzes saat ini diketahui sudah berseragam Sassuolo. Kapten Timnas Indonesia itu direkrut Neroverdi pada bursa transfer musim panas dari Venezia.

Sassuolo juga mendatangkan rekan setim Jay di Venezia, Fali Cande. Kesepakatan untuk merekrut dua pemain ini dikabarkan mencapai 11 juta euro (Rp208 miliar).

1. Sassuolo Incar Matic

Setelah perekrutan itu, Sassuolo ternyata belum berhenti untuk berburu pemain. Neroverdi kini mengincar tanda tangan Nemanja Matic yang kontraknya baru diputus Olympique Lyon.

"Sassuolo bisa saja membuat langkah mengejutkan. Neroverdi sedang mengincar mantan gelandang Roma dan Manchester United, Nemanja Matic," tulis laporan Sassuolo News, dikutip pada Rabu (20/8/2025).

"Pertemuan antara Neroverdi dan sang pemain telah berlangsung," tambah laporan tersebut.

Kabarnya, Matic telah bertemu dengan pelatih Sassuolo, Fabio Grosso dan CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali. Namun demikian, belum ada kesepakatan yang tercipta dari pertemuan itu.