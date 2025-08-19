Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025, Fadly Alberto Sebut Timnas Indonesia U-17 Dapat Pelajaran Berharga

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |23:10 WIB
Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025, Fadly Alberto Sebut Timnas Indonesia U-17 Dapat Pelajaran Berharga
Fadly Alberto Hengga menyebut Timnas Indonesia U-17 mendapat pelajaran berharga dari Piala Kemerdekaan 2025 terutama usai melawan Mali (Foto: PSSI)
DELI SERDANG – Penyerang Timnas Indonesia U-17, Fadly Alberto Hengga, menyebut timnya dapat pelajaran berharga dari Piala Kemerdekaan 2025. Apalagi, mereka bisa mengetahui karakter tim dari benua lain.

Garuda Asia takluk 1-2 dari Timnas Mali U-17 dalam laga ketiga Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara, Senin 18 Agustus 2025 malam WIB. Alhasil, mereka harus puas menjadi runner up.

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Mali U-17 (Foto: Instagram/@official.pialakemerdekaan)

Fadly mengatakan, timnya memang harus mengakui kualitas yang dimiliki oleh Mali dalam laga itu. Hasil itu merupakan satu-satunya kekalahan Timnas Indonesia U-17 dalam Piala Kemerdekaan.

Sebelumnya, mereka bermain 2-2 dengan Timnas Tajikistan U-17. Setelah itu mereka sukses menaklukan Timnas Uzbekistan U-17 dengan skor 2-0 di partai kedua.

"Tentunya kalau untuk pertandingan sangat luar biasa ya, kami juga baru pertama kali merasakan uji coba bersama (melawan) tim Afrika," kata Fadly, dikutip Selasa (19/8/2025).

"Mali yang sebelumnya pernah ikut Piala Dunia U-17 di Indonesia (2023) juga sangat baik buat kami untuk menatap Piala Dunia,” tutupnya.

 

