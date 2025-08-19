Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Sambut Musim Baru, Emil Audero Ungkap Kesiapan Cremonese Hadapi Liga Italia 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |01:01 WIB
Sambut Musim Baru, Emil Audero Ungkap Kesiapan Cremonese Hadapi Liga Italia 2025-2026
Kiper Cremonese, Emil Audero. (Foto: Instagram/uscremonese)
A
A
A

CREMONA – Kiper Cremonese, Emil Audero, menegaskan timnya sangat siap untuk mengarungi musim baru di Liga Italia 2025-2026. Sebagai tim promosi, Cremonese telah melakukan persiapan matang, termasuk di bursa transfer untuk menghadapi persaingan yang ketat.

1. Optimisme Emil Audero Jelang Laga Perdana Cremonese

Cremonese akan memulai perjuangan mereka di Liga Italia 2025-2026 dengan laga tandang berat melawan AC Milan di San Siro pada Minggu 24 Agustus 2025. Meskipun berstatus tim promosi, kiper andalan mereka, Emil Audero, tetap optimistis.

Audero mengatakan chemistry dalam tim sudah terbangun dengan baik. Ia meyakini fondasi yang kuat ini akan menjadi kunci keberhasilan mereka dalam bersaing dengan klub-klub lain di kasta tertinggi Italia.

"Saya melihat apa yang kami miliki saat ini. Fondasinya kuat dan terdiri dari pemain-pemain hebat, dan dalam jangka panjang, itulah yang membuat perbedaan," kata Audero, dilansir dari laman resmi klub, Selasa (19/8/2025).

"Kami sudah saling mengenal; tim ini hebat, dan itulah yang perlu kami bangun untuk musim ini,” tambahnya.

2. Sadar Takkan Mudah

Emil Audero
Emil Audero

Menyadari tantangan yang ada, Audero menekankan Cremonese harus tampil maksimal di setiap pertandingan. Ia juga berharap dukungan penuh dari para penggemar dapat menjadi motivasi tambahan bagi tim.

"Kami tahu ini adalah tahun yang rumit dan sulit karena kami adalah tim yang baru promosi, tetapi di saat yang sama, kami ingin mencoba memberikan kepuasan bagi diri kami sendiri dan para penggemar," sambung kiper Timnas Indonesia tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645751/5-generasi-emas-sepak-bola-yang-gagal-angkat-trofi-piala-dunia-sjp.webp
5 Generasi Emas Sepak Bola yang Gagal Angkat Trofi Piala Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/barcelona_menang_2_1_atas_real_sociedad_pada_jorna.jpg
Barcelona Dapat Izin Langgar Aturan UEFA untuk Pertandingan Liga Champions
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement