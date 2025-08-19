Sambut Musim Baru, Emil Audero Ungkap Kesiapan Cremonese Hadapi Liga Italia 2025-2026

CREMONA – Kiper Cremonese, Emil Audero, menegaskan timnya sangat siap untuk mengarungi musim baru di Liga Italia 2025-2026. Sebagai tim promosi, Cremonese telah melakukan persiapan matang, termasuk di bursa transfer untuk menghadapi persaingan yang ketat.

1. Optimisme Emil Audero Jelang Laga Perdana Cremonese

Cremonese akan memulai perjuangan mereka di Liga Italia 2025-2026 dengan laga tandang berat melawan AC Milan di San Siro pada Minggu 24 Agustus 2025. Meskipun berstatus tim promosi, kiper andalan mereka, Emil Audero, tetap optimistis.

Audero mengatakan chemistry dalam tim sudah terbangun dengan baik. Ia meyakini fondasi yang kuat ini akan menjadi kunci keberhasilan mereka dalam bersaing dengan klub-klub lain di kasta tertinggi Italia.

"Saya melihat apa yang kami miliki saat ini. Fondasinya kuat dan terdiri dari pemain-pemain hebat, dan dalam jangka panjang, itulah yang membuat perbedaan," kata Audero, dilansir dari laman resmi klub, Selasa (19/8/2025).

"Kami sudah saling mengenal; tim ini hebat, dan itulah yang perlu kami bangun untuk musim ini,” tambahnya.

2. Sadar Takkan Mudah

Menyadari tantangan yang ada, Audero menekankan Cremonese harus tampil maksimal di setiap pertandingan. Ia juga berharap dukungan penuh dari para penggemar dapat menjadi motivasi tambahan bagi tim.

"Kami tahu ini adalah tahun yang rumit dan sulit karena kami adalah tim yang baru promosi, tetapi di saat yang sama, kami ingin mencoba memberikan kepuasan bagi diri kami sendiri dan para penggemar," sambung kiper Timnas Indonesia tersebut.