Timnas Indonesia U-17 Menang 1-0 atas Tajikistan U-17 di Piala Kemerdekaan 2025?

TIMNAS Indonesia U-17 menang 1-0 atas Timnas Tajikistan U-17 di Piala Kemerdekaan 2025? Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-17 akan menantang Timnas Tajikistan U-17 di laga perdana Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa 12 Agustus 2025 pukul 19.30 WIB.

Sejak Jumat 8 Agustus 2025 malam WIB, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- sudah tiba di Kota Medan. Skuad asuhan Nova Arianto ini siap mencari pengalaman sebanyak mungkin di Piala Kemerdekaan 2025

1. Timnas Tajikistan U-17 Bukan Tim Sembarangan

Timnas Tajikistan U-17 sudah tiba di Medan. (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

Timnas Tajikistan U-17 juga sudah tiba di Kota Medan pada Minggu, 10 Agustus 2025. Terlihat wakil Asia Tengah ini datang ke Indonesia dengan kepercayaan diri tinggi.

Usut punya usut, Timnas Tajikistan U-17 bukanlah tim sembarangan. Di Piala Asia U-17 2025 saja, mereka finis sebagai juara Grup D dengan koleksi enam angka.

Saat itu, Tajikistan U-17 menang 2-1 atas Oman U-17 serta menggilas Iran U-17 dengan skor 3-1. Meski kalah 0-3 dari Korea Utara U-17, Tajikistan U-17 lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2025 sekaligus menyegel tiket Piala Dunia U-17 2025.

Di perempatfinal Piala Asia U-17 2025, Tajikistan U-17 kalah adu penalti dari Korea Selatan U-17. Korea Selatan U-17 merupakan tim yang dikalahkan Timnas Indonesia U-17 dengan skor 0-1 di laga pembuka Grup C Piala Asia U-17 2025.