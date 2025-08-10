Hasil Chelsea vs AC Milan di Laga Uji Coba 2025: Debut Luka Modric Berakhir Pahit, Rossoneri Kalah 1-4

LONDON - Debut Luka Modric bersama AC Milan diwarnai hasil mengecewakan setelah timnya takluk 1-4 dari Chelsea dalam laga uji coba pramusim 2025. Pertandingan yang digelar di Stadion Stamford Bridge London, Minggu (10/8/2025) malam WIB, ini berjalan sulit bagi Rossoneri –julukan Milan– yang harus bermain dengan 10 orang selama lebih dari 70 menit.

Pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, melakukan rotasi pemain setelah bermain imbang 1-1 melawan Leeds United sehari sebelumnya. Nama-nama seperti Fikayo Tomori dan Ruben Loftus-Cheek menghadapi mantan klub mereka, sementara Christian Pulisic absen karena cedera engkel.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Chelsea langsung memimpin saat laga baru berjalan lima menit lewat gol bunuh diri dari pemain muda Milan, Andrei Coubis. Tendangan bebas Reece James membentur kaki Coubis dan masuk ke gawang sendiri.

Tak lama kemudian, Joao Pedro menggandakan keunggulan The Blues setelah menerima umpan silang dari Pedro Neto. Situasi Milan semakin sulit ketika Coubis, yang menjalani debutnya, mendapat kartu merah langsung.

Coubi dianggap sebagai orang terakhir yang menarik Joao Pedro saat situasi satu lawan satu. Bermain dengan 10 orang, Milan kesulitan membendung serangan Chelsea dan menutup babak pertama dengan kondisi tertinggal 0-2

Chelsea vs AC Milan. (Foto: Instagram/acmilan)

Babak Kedua

Luka Modric masuk di babak kedua, namun ia tak mampu mengubah keadaan. Chelsea mendapat hadiah penalti yang kontroversial setelah Estevao terjatuh di kotak terlarang.

Liam Delap yang ditunjuk sebagai eksekutor sukses mengubah skor menjadi 3-0. Milan sempat membalas melalui Youssef Fofana yang memanfaatkan umpan cantik dari Alexis Saelemaekers. Namun, Delap kembali menjadi mimpi buruk Milan di menit akhir.