Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Chelsea vs AC Milan di Laga Uji Coba 2025: Debut Luka Modric Berakhir Pahit, Rossoneri Kalah 1-4

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |23:11 WIB
Hasil Chelsea vs AC Milan di Laga Uji Coba 2025: Debut Luka Modric Berakhir Pahit, <i>Rossoneri</i> Kalah 1-4
Luka Modric gagal selamatkan AC Milan dari kekalahan 1-4 saat melawan Chelsea. (Foto: Instagram/acmilan)
A
A
A

LONDON - Debut Luka Modric bersama AC Milan diwarnai hasil mengecewakan setelah timnya takluk 1-4 dari Chelsea dalam laga uji coba pramusim 2025. Pertandingan yang digelar di Stadion Stamford Bridge London, Minggu (10/8/2025) malam WIB, ini berjalan sulit bagi Rossoneri –julukan Milan– yang harus bermain dengan 10 orang selama lebih dari 70 menit.

Pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, melakukan rotasi pemain setelah bermain imbang 1-1 melawan Leeds United sehari sebelumnya. Nama-nama seperti Fikayo Tomori dan Ruben Loftus-Cheek menghadapi mantan klub mereka, sementara Christian Pulisic absen karena cedera engkel.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Chelsea langsung memimpin saat laga baru berjalan lima menit lewat gol bunuh diri dari pemain muda Milan, Andrei Coubis. Tendangan bebas Reece James membentur kaki Coubis dan masuk ke gawang sendiri.

Tak lama kemudian, Joao Pedro menggandakan keunggulan The Blues setelah menerima umpan silang dari Pedro Neto. Situasi Milan semakin sulit ketika Coubis, yang menjalani debutnya, mendapat kartu merah langsung.

Coubi dianggap sebagai orang terakhir yang menarik Joao Pedro saat situasi satu lawan satu. Bermain dengan 10 orang, Milan kesulitan membendung serangan Chelsea dan menutup babak pertama dengan kondisi tertinggal 0-2

Chelsea vs AC Milan. (Foto: Instagram/acmilan)
Chelsea vs AC Milan. (Foto: Instagram/acmilan)

Babak Kedua

Luka Modric masuk di babak kedua, namun ia tak mampu mengubah keadaan. Chelsea mendapat hadiah penalti yang kontroversial setelah Estevao terjatuh di kotak terlarang.

Liam Delap yang ditunjuk sebagai eksekutor sukses mengubah skor menjadi 3-0. Milan sempat membalas melalui Youssef Fofana yang memanfaatkan umpan cantik dari Alexis Saelemaekers. Namun, Delap kembali menjadi mimpi buruk Milan di menit akhir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182858/dean_james-dR3l_large.jpg
Cerita Dean James soal Proses Gol Solo Run ke Gawang Feyenoord, Ungkap 2 Faktor Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182952/timur_kapadze_mundur_sebagai_asisten_pelatih_timnas_uzbekistan-FILE_large.jpg
Timur Kapadze Mundur sebagai Asisten Pelatih Timnas Uzbekistan, Mau Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242/cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642835/10-negara-gugur-di-fase-grup-piala-dunia-u17-2025-ada-timnas-indonesia-dkp.webp
10 Negara Gugur di Fase Grup Piala Dunia U-17 2025: Ada Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/adrian_bernabe.jpg
Juventus Incar Gelandang Didikan Guardiola, Spalletti Minta Regista Baru di Bursa Transfer Januari!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement