HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mantan Pemain PSM Makassar dari Belanda Hina Indonesia dan Mees Hilgers: Negara Miskin yang Tak Miliki Prestasi Sepakbola

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |22:01 WIB
Mantan Pemain PSM Makassar dari Belanda Hina Indonesia dan Mees Hilgers: Negara Miskin yang Tak Miliki Prestasi Sepakbola
Timnas Indonesia berjuang lolos Piala Dunia 2026 di tengah ledekan yang dilontarkan Anco jansen. (Foto; PSSI)
A
A
A

MANTAN pemain PSM Makassar dari Belanda Anco Jansen tak henti-hentinya menyenggol Indonesia. Setelah menyebut Indonesia sebagai negara miskin, eks pesepakbola berusia 36 tahun ini menilai Mees Hilgers kesulitan mendapatkan klub anyar karena keputusannya membela Timnas Indonesia.

Ia menilai keputusan Mees Hilgers meninggalkan paspor Belanda demi Indonesia berefek buruk bagi bek 24 tahun tersebut. Pertama, status Mees Hilgers di Eredivisie layaknya pemain asing. Efek meninggalkan paspor Belanda, Mees Hilgers tak lagi berstatus pemain Uni Eropa.

Mees Hilgers saat membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
Mees Hilgers saat membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Kondisi itu memperkecil peluang klub-klub Eropa untuk mengamankan pemegang empat caps bersama Timnas Indonesia itu. Alasan kedua karena membela Timnas Indonesia, Mees Hilgers harus menjalani penerbangan panjang tiap kali FIFA Matchday dimulai.

Akibatnya, Mees Hilgers mengalami kelelahan luar biasa. Tak jarang, bek yang memiliki harga pasar 6,5 juta euro atau sekira Rp123 miliar ini mengalami cedera tiap kali membela Timnas Indonesia.

“Mees Hilgers menjalani musim (lalu) yang sangat buruk,” kata Anco Jansen, Okezone mengutip dari Twente Fans, Minggu (10/8/2025).

“Ia juga memilih Timnas Indonesia. Klub-klub (Eropa) tidak terlalu senang kalau Anda harus bolak-balik ke Kamboja atau Laos. Satu lagi, ia juga rentan cedera,” lanjut mantan pemain yang membela PSM Makassar di Super League 2021-2022 ini.

 

