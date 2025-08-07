Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Uzbekistan U-17 di Piala Kemerdekaan 2025

JADWAL Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Kemerdekaan 2025 sudah dirilis. Laga yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara itu akan dilangsungkan pada Jumat, 15 Agustus 2025 pukul 20.30 WIB.

Piala Kemerdekaan 2025 yang merupakan turnamen persiapan Piala Dunia U-17 2025, diikuti empat negara. Sebanyak empat negara yang dimaksud adalah Timnas Indonesia U-17, Tajikistan U-17, Mali U-17 dan Uzbekistan U-17.

1. Uzbekistan U-17 Juara Piala Asia U-17 2025

Timnas Uzbekistan U-17 juara Piala Asia U-17 2025. (Foto: AFC)

Uzbekistan U-17 yang menjadi lawan Timnas Indonesia U-17 bukanlah tim sembarangan. Wakil Asia Tengah ini merupakan juara Piala Asia U-17 2025.

Dalam perjalanannya menjadi juara, Uzbekistan U-17 selalu menang dalam lima pertandingan yang dijalani. Bahkan Uzbekistan U-17 dua kali menang atas Arab Saudi selaku tuan rumah Piala Asia U-17 2025, yakni di fase grup (3-0) dan final (2-0).

Bahkan skuad asuhan Islom Ismoilov ini menang 3-0 atas Korea Utara U-17, tim yang disinyalir melakukan pencurian umur. Korea Utara U-17 sendiri menang 6-0 atas Timnas Indonesia U-17 di perempatfinal Piala Asia U-17 2025.

Gelar juara Piala Asia U-17 2025 memantik motivasi Timnas Uzbekistan U-17. Hal itu termasuk saat mereka mentas di Piala Kemerdekaan 2025.