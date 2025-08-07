Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Kuwait, Alex Pastoor Mulai Pelajari Kekuatan Lawan

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |08:53 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Kuwait, Alex Pastoor Mulai Pelajari Kekuatan Lawan
Alex Pastoor bersama pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. (Foto: Instagram/alex.pastoor)
ASISTEN pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, mulai menganalisis kekuatan lawan menjelang laga kontra Kuwait. Laga melawan Kuwait merupakan pertandingan yang akan dihadapi skuad Garuda di FIFA Matchday September 2025.

Dalam unggahan yang diupload akun Instagram pribadinya, @alex.pastoor, para Kamis (7/8/2025), Pastoor terlihat menyiapkan peralatan, termasuk dua laptop dan satu buku catatan. Salah satu laptop digunakannya untuk menonton siaran ulang pertandingan Timnas Indonesia melawan Kuwait di Kualifikasi Piala Asia 2023.

1. Alex Pastoor Mulai Bekerja

Dalam pertemuan terakhir itu, Timnas Indonesia berhasil menang 2-1 atas Kuwait. Kemenangan tersebut dianggap sebagai titik balik kebangkitan Timnas Indonesia sebelum tampil apik di Piala Asia 2023.

"Tak sabar menanti, bekerja luar dan dalam," tulis Pastoor dalam unggahan instastory-nya, dikutip Kamis (7/8/2025).

Persiapan ini menunjukkan keseriusan Timnas Indonesia dalam menghadapi FIFA Matchday September 2025. Diketahui, Skuad Garuda akan menjalani pertandingan uji coba melawan Kuwait dan Lebanon.

Meskipun jadwal pasti pertandingan belum diumumkan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya memastikan kedua laga tersebut akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Dua pertandingan uji coba ini akan menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia sebelum memasuki putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Alex Pastoor mulai pantau laga Timnas Indonesia vs Kuwait
2. Persiapan untuk Putaran Keempat

Pada putaran keempat itu, tim asuhan Patrick Kluivert ini tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Sementara itu, Grup A akan dihuni oleh Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab.

 

