HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Feyenoord vs Fenerbahce 2-1, Nice v Benfica 0-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |08:31 WIB
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Feyenoord vs Fenerbahce 2-1, Nice v Benfica 0-2
Suasana laga Feyenoord vs Fenerbahce. (Foto: Instagram/feyenoord)
A
A
A

SEBANYAK lima pertandingan leg I babak ketiga Kualifikasi Liga Champions 2025-2026 telah dimainkan selama, Kamis (7/8/2025) dini hari WIB. Sejumlah hasil menarik pun tercipta, seperti halnya Feyenoord yang sukses mengalahkan Fenerbahce, hingga OGC Nice yang harus mengakui kehebatan Benfica.

Seperti yang diketahui, pemenang di babak ketiga itu otomatis melaju ke babak play-off. Sementara itu, tim yang kalah di Champions Path akan lolos ke babak play-off Liga Europa. Yang kalah di League Path akan lolos langsung ke fase liga Liga Europa.

1. Feyenoord Raih Kemenangan Dramatis atas Fenerbahce

Feyenoord memulai pertandingan dengan baik dan nyaris mendapatkan dua penalti sebelum akhirnya Mert Mulduer melakukan gol bunuh diri pada menit ke-19. Berawal dari sepakan Quinten Timber, ia melakukan gerakan memotong dari sisi lapangan sebelum melepaskan tembakan yang berbelok arah setelah mengenai Mulduer dan masuk ke gawang.

Menjelang jeda babak pertama, Fenerbahce sempat mengira telah menyamakan kedudukan melalui Irfan Kahveci, tetapi gol tersebut dianulir karena ia berada dalam posisi offside.

Fenerbahce mendominasi jalannya babak kedua dan gol penyama kedudukan tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Gol itu akhirnya tercipta pada menit ke-86 ketika Sofyan Amrabat melepaskan tembakan keras yang menghantam bagian bawah mistar gawang sebelum memantul masuk.

Feyenoord vs Fenerbahce. (Foto: Instagram/feyenoord)
Feyenoord vs Fenerbahce. (Foto: Instagram/feyenoord)

Namun, Feyenoord menolak untuk menyerah. Jordan Bos mengirimkan umpan silang akurat yang disambut dengan sundulan oleh Anis Hadj-Moussa untuk mencetak gol kemenangan.

Kemenangan krusial ini menjadi modal berharga bagi Feyenoord menjelang leg kedua yang akan berlangsung minggu depan.

 

