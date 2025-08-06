Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025: Garuda Pertiwi Tertinggal 5-0!

HASIL babak pertama Timnas Indonesia vs Thailand di matchday pertama Grup A ASEAN Womens Championship 2025 sudah diketahui. Setelah bermain 45 menit di Lach Tray Stadium, Haiphong, Vietnam, Garuda Pertiwi- julukan Timnas Putri Indonesia- tertinggal 0-5 dari Thailand.

Gol-gol Thailand dicetak Karnjanathat Phomsri pada menit kelima dan 27. Sementara itu, tiga gol Thailand lainnya dicetak Madison Casteen pada menit 18, Pichayatida Manowang (40’) dan Janista Jinantuya (41’).

Jalannya Pertandingan

Pelatih Timnas Indonesia Joko Susilo menurunkan formasi 4-4-2. Posisi ujung tombak kembar Timnas Indonesia dipercayakan Joko Susilo kepada Isa Warps dan Marsela Awi.

Starting XI Timnas Indonesia vs Thailand. (Foto: X/@aseanutdfc)

Di saat bersamaan, Thailand juga turun dengan pola 4-4-2. Sayangnya, kesamaan formasi tidak menguntungkan Timnas Indonesia. Skuad Garuda Pertiwi benar-benar terkurung sepanjang babak pertama. Tak ada satu pun peluang yang dibuat skuad asuhan Gethuk -sapaan akrab Joko Susilo.

Thailand membuka keunggulan di menit kelima via sundulan Karnjanathat Phomsri. Berselang 10 menit, Karnjanathat Phomsri hampir mencetak gol keduanya. Beruntung, ada bek Timnas Indonesia yang berhasil menyapu bola tepat di garis gawang.