Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025: Garuda Pertiwi Tertinggal 5-0!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |17:27 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025: Garuda Pertiwi Tertinggal 5-0!
Thailand unggul 5-0 atas Timnas Indonesia. (Foto: X/@aseanutdfc)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Indonesia vs Thailand di matchday pertama Grup A ASEAN Womens Championship 2025 sudah diketahui. Setelah bermain 45 menit di Lach Tray Stadium, Haiphong, Vietnam, Garuda Pertiwi- julukan Timnas Putri Indonesia- tertinggal 0-5 dari Thailand.

Gol-gol Thailand dicetak Karnjanathat Phomsri pada menit kelima dan 27. Sementara itu, tiga gol Thailand lainnya dicetak Madison Casteen pada menit 18, Pichayatida Manowang (40’) dan Janista Jinantuya (41’).

Jalannya Pertandingan

Pelatih Timnas Indonesia Joko Susilo menurunkan formasi 4-4-2. Posisi ujung tombak kembar Timnas Indonesia dipercayakan Joko Susilo kepada Isa Warps dan Marsela Awi.

Starting XI Timnas Indonesia vs Thailand. (Foto: X/@aseanutdfc)
Starting XI Timnas Indonesia vs Thailand. (Foto: X/@aseanutdfc)

Di saat bersamaan, Thailand juga turun dengan pola 4-4-2. Sayangnya, kesamaan formasi tidak menguntungkan Timnas Indonesia. Skuad Garuda Pertiwi benar-benar terkurung sepanjang babak pertama. Tak ada satu pun peluang yang dibuat skuad asuhan Gethuk -sapaan akrab Joko Susilo.

Thailand membuka keunggulan di menit kelima via sundulan Karnjanathat Phomsri. Berselang 10 menit, Karnjanathat Phomsri hampir mencetak gol keduanya. Beruntung, ada bek Timnas Indonesia yang berhasil menyapu bola tepat di garis gawang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/51/3162319/timnas_putri_indonesia_ditahan_timnas_putri_kamboja_1_1_di_matchday_terakhir_asean_womens_championships_2025-BqK3_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di ASEAN Womens Championship 2025: Garuda Pertiwi Bermain 1-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/51/3162052/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_timnas_putri_indonesia_vs_kamboja_di_asean_womens_championship_2025-1Xqj_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di ASEAN Womens Championship 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/51/3161659/timnas_putri_indonesia_kalah_telak_0_7_dari_timnas_putri_vietnam_di_asean_womens_championship_2025-2dGw_large.JPG
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di ASEAN Womens Championship 2025: Kalah 0-7, Garuda Pertiwi Tersingkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/51/3161651/timnas_putri_indonesia_tertinggal_0_2_dari_timnas_putri_vietnam_di_babak_pertama-XgVq_large.JPG
Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di ASEAN Womens Championship 2025: Garuda Pertiwi Tertinggal 0-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/51/1641463/tahun-gila-janice-tjen-dari-peringkat-400-ke-53-dunia-mna.webp
Tahun Gila Janice Tjen! Dari Peringkat 400 ke 53 Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/05/12/spin_serve_badminton_reu.jpg
Resmi! Skuad Bulu Tangkis Indonesia di SEA Games 2025 Diubah, Kenapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement