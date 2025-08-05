5 Pemain Indonesia yang Putuskan Berkarier di Liga Kamboja, Nomor 1 Sulthan Zaky

BERIKUT lima pemain Indonesia yang putuskan berkarier di Liga Kamboja. Salah satunya adalah Sulthan Zaky!

Liga Kamboja saat ini tengah naik daun. Bahkan, koefisien atau ranking kompetisi tersebut berada di atas Indonesia berdasarkan data AFC.

Tidak heran bila ada lima pemain Indonesia yang pernah berkarier di sana. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Indonesia yang Putuskan Berkarier di Liga Kamboja

1. Sulthan Zaky

Pemain satu ini dipinjamkan PSM Makassar ke MOI Kompong Dewa FC. Zaky bergabung demi mendapatkan jam terbang lebih banyak.

Sebab, di PSM Makassar, pemain Timnas Indonesia U-20 itu harus bersaing dengan sejumlah nama besar. Alhasil, Zaky terancam hanya jadi penghangat bangku cadangan.

2. Rafli Mursalim

Pemain satu ini mengadu nasib ke Nagaworld FC yang berkompetisi di Liga Kamboja. Keputusan tersebut diambil Rafli karena sulit bersaing di kasta tertinggi Tanah Air.

Akan tetapi, sang pemain hanya semusim saja berkarier di Nagaworld FC tepatnya pada 2023-2024. Ia diketahui terakhir kali berkostum Persiku Kudus pada 2024.

3. Faisal Rizal Samberbori

Pemain satu ini sempat membela beberapa klub besar Indonesia seperti Mitra Kukar. Selain itu, Faisal juga sempat membela Badak Lampung alias Perseru Serui, Bhayangkara, hingga Persiba.

Pesepakbola satu ini bergabung dengan Western Phnom Penh FC pada 2018. Sayangnya, Faisal gagal menyelamatkan klubnya dari degradasi.