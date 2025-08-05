Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Indonesia yang Putuskan Berkarier di Liga Kamboja, Nomor 1 Sulthan Zaky

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |15:02 WIB
5 Pemain Indonesia yang Putuskan Berkarier di Liga Kamboja, Nomor 1 Sulthan Zaky
Berikut lima pemain Indonesia yang putuskan berkarier di Liga Kamboja termasuk Sulthan Zaky (Foto: Instagram/@sulthanzaky)
A
A
A

BERIKUT lima pemain Indonesia yang putuskan berkarier di Liga Kamboja. Salah satunya adalah Sulthan Zaky!

Liga Kamboja saat ini tengah naik daun. Bahkan, koefisien atau ranking kompetisi tersebut berada di atas Indonesia berdasarkan data AFC.

Ilustrasi sepakbola

Tidak heran bila ada lima pemain Indonesia yang pernah berkarier di sana. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Indonesia yang Putuskan Berkarier di Liga Kamboja

1. Sulthan Zaky

Sulthan Zaky

Pemain satu ini dipinjamkan PSM Makassar ke MOI Kompong Dewa FC. Zaky bergabung demi mendapatkan jam terbang lebih banyak.

Sebab, di PSM Makassar, pemain Timnas Indonesia U-20 itu harus bersaing dengan sejumlah nama besar. Alhasil, Zaky terancam hanya jadi penghangat bangku cadangan.

2. Rafli Mursalim

Muhammad Rafli Mursalim satu @mhmmdrafli999.jpg

Pemain satu ini mengadu nasib ke Nagaworld FC yang berkompetisi di Liga Kamboja. Keputusan tersebut diambil Rafli karena sulit bersaing di kasta tertinggi Tanah Air.

Akan tetapi, sang pemain hanya semusim saja berkarier di Nagaworld FC tepatnya pada 2023-2024. Ia diketahui terakhir kali berkostum Persiku Kudus pada 2024.

3. Faisal Rizal Samberbori

Nagaworld FC

Pemain satu ini sempat membela beberapa klub besar Indonesia seperti Mitra Kukar. Selain itu, Faisal juga sempat membela Badak Lampung alias Perseru Serui, Bhayangkara, hingga Persiba.

Pesepakbola satu ini bergabung dengan Western Phnom Penh FC pada 2018. Sayangnya, Faisal gagal menyelamatkan klubnya dari degradasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181733/cristiano_ronaldo-MxEL_large.jpg
Cristiano Ronaldo Kirim Sinyal Segera Pensiun, Ingin Fokus Bersama Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181532/timnas_amputasi_indonesia-HlDi_large.jpg
Demi Piala Dunia 2026: Indonesia Jadi Tuan Rumah, 9 Negara Asia Berebut 4 Tiket di Piala Asia Amputasi 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181201/marselino_ferdinan-ypEo_large.jpg
Marselino Ferdinan Pamer Aksi saat Bela AS Trencin, Mauro Zijlstra dan Ole Romeny Beri Respons
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/51/1640919/serunya-latih-tanding-golf-persahabatan-perpesi-jakarta-dan-komunitas-joglosemar-bwi.webp
Serunya Latih Tanding Golf Persahabatan PERPESI Jakarta dan Komunitas Joglosemar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/indonesia_international_challenge_2025.jpg
Atlet Muda Tanah Air Siap Jadi Juara di Indonesia International Challenge 2025, Live MNCTV!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement