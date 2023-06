PEREMPUAN cantik Kamboja pengagum Marselino Ferdinan yakni Phyadeth Rotha, lebih memilih nonton final Piala Liga Kamboja 2023 ketimbang Timnas Indonesia vs Argentina. Hal tersebut diketahui dalam unggahan video akun TikTok @rotha_phyadeth.

Dalam unggahan akun tersebut, Phyadeth Rotha terlihat memakai jersey salah satu klub Liga Kamboja. Berbekal parasnya yang cantik, perempuan pengagum Marselino Ferdinan itu kemudian memamerkan tiket laga Piala Liga Kamboja 2023 dengan senyuman manisnya.

Unggahan tersebut sontak menjadi sorotan netizen Indonesia. Pasalnya, dalam keterangan unggahan itu, Phyadeth Rotha terkesan lebih memilih nonton laga final Piala Liga Kamboja 2023 ketimbang Timnas Indonesia vs Argentina.

Padahal sebelumnya, Phyadeth Rotha sempat mengungkapkan bahwa dirinya ingin menyaksikan laga Timnas Indonesia kontra juara Piala Dunia 2022 itu jika sudah mengetahui cara membeli tiketnya. Sementara itu, tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina sendiri telah dirilis dan sudah bisa dibeli mulai 5 Juni 2023 di website PSSI atau tiket.com.

"Tiket Argentina vs Timnas Indonesia (no). Tiket final Liga Kamboja (yes)," tulis keterangan akun TikTok @rotha_phyadeth dalam unggahannya saat Phyadeth Rotha memamerkan tiket laga final Piala Liga Kamboja 2023.

Sebagai informasi, laga final Piala Liga Kamboja 2023 itu mempertemukan antara NagaWorld dan Phnom Penh Crown. NagaWorld ke final usai mengalahkan juara bertahan Visakha 2-1, sementara Phnom Penh Crown mengalahkan Kirivong Sok Sen Chey 6-0.

Pertandingan final Piala Liga Kamboja 2023 antara NagaWorld vs Phnom Penh Crown akan diadakan pada hari Minggu, 4 Juni 2023 pukul 1830 di Stadion Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja (Stadion Lama). Sementara itu, laga Timnas Indonesia vs Argentina akan digelar pada Senin 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. BACA JUGA: Lempar Senyuman Manis, Perempuan Cantik Kamboja yang Disapa Marselino Ferdinan Bikin Heboh Pencinta Bola Tanah Air Melihat jarak waktu di atas, laga final Piala Liga Kamboja 2023 dan laga Timnas Indonesia vs Argentina memiliki jeda yang lama. Sebab itu, Phyadeth Rotha tidak menutup kemungkinan akan menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia vs Argentina seperti yang telah diungkapkan sebelumnya. Sebagai informasi, Phyadeth Rotha terus jadi sorotan usai videonya yang kedapatan disapa Marselino Ferdinan di final SEA Games 2023 viral di media sosial. Momen itu terjadi kala Phyadeth Rotha yang bertugas memegang baki berisi boneka maskot SEA Games 2023 berdiri di samping Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat penyerahan medali emas. Marselino yang baru saja mendapat maskot SEA Games 2023 dari Erick Thohir pun terlihat tersenyum menyapa Phyadeth Rotha saat melewatinya. Sontak, momen itu jadi sorotan karena Phyadeth Rotha pun punya paras yang sangat cantik nan menawan hingga viral di media sosial.

