5 Klub Top Super League dengan Skuad Termahal Musim 2025-2026, Nomor 1 Tembus Rp94 Miliar!

Berikut lima klub top Super League dengan skuad termahal musim 2025-2026 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

BERIKUT lima klub top Super League dengan skuad termahal musim 2025-2026. Salah satunya bahkan menembus angka Rp94 miliar!

Super League 2025-2026 akan digelar mulai pekan ini. Duel Borneo FC vs Bhayangkara FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Jumat 8 Agustus 2025 pukul 15.30 WIB, akan jadi pembuka.

Jelang musim bergulir, tentu menarik membahas siapa saja klub dengan nilai skuad termahal. Simak ulasan berikut ini berdasarkan taksiran Transfermarkt.

5 Klub Top Super League dengan Skuad Termahal Musim 2025-2026

1. Dewa United FC

Klub satu ini punya skuad termahal di musim 2025-2026. Banten Warriors punya total nilai pasar hingga Rp94,47 miliar!

Sejumlah pemain berharga selangit ada di skuad asuhan Jan Olde Riekerink. Alexis Messidoro menjadi yang tertinggi dengan Rp7,82 miliar.

2. Persib Bandung

Bedol desa legiun asing cukup berpengaruh pada nilai skuad sang juara bertahan. Persib saat ini ditaksir memiliki harga pasaran total Rp92,73 miliar.

Pemain dengan harga pasaran tertinggi masih disandang Marc Klok dengan Rp6,95 miliar. Patut dinanti seperti apa penampilan Persib sebagai juara bertahan di musim ini.

3. PSM Makassar

Masuknya klub satu ini cukup mengagetkan. Pasalnya, PSM memiliki harga pasaran total mencapai Rp86,65 miliar!

Pemain termahal di skuad Juku Eja adalah Yuran Fernandes dengan Rp6,95 miliar. Lantaran tengah disanksi, maka label itu jatuh ke rekrutan anyar Lucas Dias dengan harga Rp6,08 miliar.