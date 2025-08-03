Respons Berkelas Wiliam Marcilio Jadi Pahlawan Persib Bandung Kalahkan Western Sydney Wanderers FC

RESPONS berkelas diberikan Wiliam Marcilio usai jadi pahlawan Persib Bandung kalahkan Western Sydney Wanderers FC. Gol semata wayangnya membawa Persib berjaya.

Wiliam Marcilio mengaku sangat senang bisa berhadapan dengan klub Australia, Western Sydney Wanderers FC, dalam laga persahabatan. Laga itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu, 2 Agustus 2025 malam WIB.

1. Berkesan

Duel Persib melawan Western Sydney Wanderers FC makin berkesan karena bertepatan dengan launching tim dan jersey Persib musim 2025-2026. Persib pun sukses mengalahkan Western Sydney Wanderers FC dengan skor 1-0.

Satu-satunya gol dalam laga itu dicetak oleh Marcilio. Dia menjebol gawang lawan pada menit ke-60.

“Ya, ini bagus. Gol ini untuk kemenangan, ini untuk tim,” ujar Marcilio.