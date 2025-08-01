Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komentar Kadek Arel soal Timnas Indonesia U-23 Segrup Korea Selatan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |20:55 WIB
Komentar Kadek Arel soal Timnas Indonesia U-23 Segrup Korea Selatan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026
Pemain Timnas Indonesia U-23, Kadek Arel. (Foto: Instagram/arelpriyatnaa_)
A
A
A

JAKARTA - Bek Timnas Indonesia U-23, Kadek Arel, menanggapi hasil undian Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 yang menempatkan timnya satu grup dengan Korea Selatan. Ia menegaskan Garuda Muda tidak gentar dan optimistis bisa lolos ke putaran final.

Kualifikasi ini akan berlangsung pada 3-9 September 2025, di mana Timnas Indonesia U-23 akan bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Turnamen ini digelar setelah Timnas Indonesia U-23 menjadi runner-up di Piala AFF U-23 2025.

1. Tak Gentar

Kini, Timnas Indonesia U-23 akan dihadapkan dengan turnamen yang lebih sulit. Kadek Arel menyadari bahwa Korea Selatan adalah lawan terberat di Grup J, yang juga dihuni oleh Laos dan Macau.

Namun demikian, pemain Bali United itu sama sekali tidak gentar dan menegaskan timnya akan melakukan persiapan terbaik.

“Kami masih ada waktu untuk mempersiapkan tim juga. Di bulan September kami akan main dan tentu kami sudah tahu juga grup kami siapa saja,” kata Kadek Arel, di Jakarta, dikutip Jumat (1/8/2025).

“Ada Korea Selatan yang bisa terbilang unggulan di grup itu, kami juga enggak mau pesimis, kami sebagai pemain pasti optimis. Karena kami pasti akan mempersiapkan yang terbaik untuk tim di Piala Asia,” tambahnya.

Kadek Arel dan Arkhan Fikri menghalangi Nguyen Hoang Duc di laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia (Foto: VFF)
Kadek Arel dan Arkhan Fikri menghalangi Nguyen Hoang Duc di laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia (Foto: VFF)

2. Siap Perbaiki Segala Kekurangan

Lebih lanjut, Kadek Arel mengakui Timnas Indonesia U-23 masih memiliki banyak kekurangan, terutama dalam menembus sepertiga akhir lapangan, yang menjadi evaluasi utama dari penampilan di Piala AFF U-23 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/51/3169260/berikut_dua_negara_asean_yang_resmi_lolos_piala_asia_u_23_2026-KiY4_large.jpg
2 Negara ASEAN yang Resmi Lolos Piala Asia U-23 2026, Nomor 1 Juara AFF!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/51/3169255/hokky_caraka-nWkc_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 Gagal ke Piala Asia U-23 2026, Hokky Caraka Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/51/3169195/gerald_vanenburg-eXUf_large.jpg
Dukungan Penuh Indra Sjafri untuk Gerald Vanenburg Usai Gagal di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/51/3168874/daftar_16_negara_yang_lolos_piala_asia_u_23_2026_minus_timnas_indonesia_u_23_pssi-P8YT_large.jpg
Daftar 16 Negara yang Lolos Piala Asia U-23 2026: Tanpa Timnas Indonesia U-23!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/51/1639089/daftar-lengkap-skuad-bulu-tangkis-indonesia-di-sea-games-2025-gbu.webp
Daftar Lengkap Skuad Bulu Tangkis Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/01/timnas_futsal_indonesia_1.jpg
Timnas Futsal Indonesia Terlalu Tangguh! Australia Digilas 3-1
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement