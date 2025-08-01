Komentar Kadek Arel soal Timnas Indonesia U-23 Segrup Korea Selatan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

JAKARTA - Bek Timnas Indonesia U-23, Kadek Arel, menanggapi hasil undian Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 yang menempatkan timnya satu grup dengan Korea Selatan. Ia menegaskan Garuda Muda tidak gentar dan optimistis bisa lolos ke putaran final.

Kualifikasi ini akan berlangsung pada 3-9 September 2025, di mana Timnas Indonesia U-23 akan bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Turnamen ini digelar setelah Timnas Indonesia U-23 menjadi runner-up di Piala AFF U-23 2025.

1. Tak Gentar

Kini, Timnas Indonesia U-23 akan dihadapkan dengan turnamen yang lebih sulit. Kadek Arel menyadari bahwa Korea Selatan adalah lawan terberat di Grup J, yang juga dihuni oleh Laos dan Macau.

Namun demikian, pemain Bali United itu sama sekali tidak gentar dan menegaskan timnya akan melakukan persiapan terbaik.

“Kami masih ada waktu untuk mempersiapkan tim juga. Di bulan September kami akan main dan tentu kami sudah tahu juga grup kami siapa saja,” kata Kadek Arel, di Jakarta, dikutip Jumat (1/8/2025).

“Ada Korea Selatan yang bisa terbilang unggulan di grup itu, kami juga enggak mau pesimis, kami sebagai pemain pasti optimis. Karena kami pasti akan mempersiapkan yang terbaik untuk tim di Piala Asia,” tambahnya.

Kadek Arel dan Arkhan Fikri menghalangi Nguyen Hoang Duc di laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia (Foto: VFF)

2. Siap Perbaiki Segala Kekurangan

Lebih lanjut, Kadek Arel mengakui Timnas Indonesia U-23 masih memiliki banyak kekurangan, terutama dalam menembus sepertiga akhir lapangan, yang menjadi evaluasi utama dari penampilan di Piala AFF U-23 2025.