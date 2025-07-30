Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Tantang 3 Negara Peserta Piala Dunia U-17 2025 di Medan, Ada Afrika Selatan U-17!

Ketut Catur Kusumaningrat , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |22:39 WIB
Timnas Indonesia U-17 Tantang 3 Negara Peserta Piala Dunia U-17 2025 di Medan, Ada Afrika Selatan U-17!
Timnas Indonesia U-17 gelar 3 laga uji coba internasional jelang Piala Dunia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-17 akan menantang 3 negara peserta Piala Dunia U-17 2025 dalam laga uji coba yang digelar di Medan. Konfirmasi itu disampaikan pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, di sela-sela memimpin skuad Garuda Asia yang tengah fokus berlatih di Bali United Centre, Gianyar, Bali, Rabu (30/7/2025).

“Beberapa pemain diaspora akan kami tes di beberapa laga uji coba yang digelar pada Agustus 2025 di Medan. Sesuai roadmap, kami memiliki rencana melakukan uji coba di bulan Agustus dan kami ucapkan terima kasih kepada PSSI yang sudah memfasilitasi,” kata Nova Arianto kepada awak media termasuk Okezone.

Nova Arianto siap tempur bersama Timnas Indonesia U-17. (Foto: Okezone)
Nova Arianto siap tempur bersama Timnas Indonesia U-17. (Foto: Okezone)

“Rencananya ada tiga kali uji coba di Medan. Negara yang sudah konfirmasi hadir adalah Afrika Selatan, Panama dan Tajikistan. Tapi, kita masih menunggu konfirmasi terakhir terkait siapa lawan yang kami hadapi," lanjut pelatih yang membawa Timnas Indonesia U-17 lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2025 sekaligus ambil bagian di Piala Dunia U-17 2025.

1. Fokus Berlatih di Bali

Timnas Indonesia U-17 terus mematangkan persiapan jelang menghadapi Piala Dunia U-17 2025 yang digelar di Qatar pada 3-27 November 2025. Salah satu fokus latihan adalah pembentukan kerangka tim dan simulasi kondisi pertandingan.

Pemusatan latihan Timnas Indonesia U-17 di Bali dilaksanakan sejak 8 Juli 2025  sampai dengan 6 Agustus 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia U-17 akan bertolak ke Medan untuk menjalani sejumlah laga uji coba.

2. Timnas Indonesia U-17 Alami Perkembangan

Nova Arianto menegaskan pemusatan latihan di Bali memberikan perkembangan positif bagi pemain Timnas Indonesia U-17.

 

Halaman:
1 2
      
