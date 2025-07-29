Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025 Malam Ini

Timnas Indonesia U-23 wajib mempermalukan Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 malam ini. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam U-23 di laga puncak Piala AFF U-23 2025 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Laga krusial ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, (29/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Pertemuan ini merupakan ulangan final Piala AFF U-23 2023. Saat itu setelah melalui 120 menit dan adu tendangan penalti, Timnas Vietnam U-23 menang 6-5 atas Timnas Indonesia U-23.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

Kejadian dua tahun lalu itu tentu tak mau diulangi Timnas Indonesia U-23. Terlebih turnamen kali ini digelar di kandang sendiri.

1. Enam Pemain Timnas Indonesia U-23 Jebolan Piala AFF U-23 2023

Sebanyak enam pemain Timnas Indonesia U-23 saat ini merupakan jebolan Piala AFF U-23 2023. Mereka ialah Daffa Fasya, Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Arkhan Firki, Robi Darwis, dan Frengky Missa.

Kecuali Daffa Fasya, nama-nama di atas merupakan tulang punggung Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Khususnya Arkhan Fikri yang dikenal sebagai Jenderal lapangan tengah Timnas Indonesia U-23 di dua laga awal Grup A Piala AFF U-23 2025.

Sayangnya, gelandang Arema FC ini absen saat Timnas Indonesia U-23 menantang Malaysia U-23 dan Thailand U-23 karena cedera. Banyak yang berharap Arkhan Fikri dapat dimainkan saat melawan Vietnam U-23 malam ini.