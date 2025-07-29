Arkhan Fikri Diharapkan Main saat Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam di Final Piala AFF U-23 2025

ARKHAN Fikri diharapkan bisa bela Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam di Final Piala AFF U-23 2025. Sebab, dia punya peran vital di Timnas Indonesia U-23.

Timnas Indonesia U-23 pun diharapkan bisa rebut gelar juara di Piala AFF U-23 2025. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (29/7/2025) pukul 20.00 WIB.

1. Arkhan Fikri Absen

Sebelumnya, Arkhan harus absen dalam dua laga Timnas Indonesia U-23 karena cedera. Namun, pemain itu tampaknya tidak mengalami cedera parah karena kondisinya terus membaik.

Dalam unggahan Instagram Timnas Indonesia U-23, publik sepakbola Tanah Air menuliskan harapan Arkhan Fikri bisa bermain hadapi Vietnam U-23. Dengan begitu, skuad Garuda Muda tampil dengan kekuatan penuh saat melawan Vietnam U-23 demi merebut gelar juara.

"Arkhan Fikri semoga pulih dari cedera dan bisa main," tulis akun @hendry.valeda.

"Semoga Arkhan Fikri bisa main," tulis akun @riizz.xo.

"Arkhan Fikri apakah sudah bisa main?” tulis akun @zkr_mhd.