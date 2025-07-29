Komentar Justin Hubner Usai Resmi Gabung Fortuna Sittard

SITTARD – Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, resmi bergabung dengan klub kasta teratas Liga Belanda, Fortuna Sittard. Justin mengaku senang bisa kembali merumput di Negeri Kincir Angin setelah berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21 pada bursa transfer musim panas 2025 ini.

Teka-teki klub baru Justin Hubner akhirnya terungkap. Pemain berusia 21 tahun itu diikat kontrak Fortuna Sittard setelah berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21.

1. Detail Kontrak

Fortuna Sittard memberikan kontrak tiga tahun, plus opsi perpanjangan satu tahun kepada Justin. Menurut laman resmi klub, Justin dipilih untuk memperkuat barisan pertahanan Fortuna Sittard.

"Fortuna Sittard memperkuat barisan mereka dengan merekrut Justin Hubner," tulis laman resmi Fortuna Sittard, dikutip pada Selasa (29/7/2025).

Fortuna Sittard menjadi klub keempat bagi Justin setelah sempat membela Den Bosch U-17 (Belanda), Wolves U-21 (Inggris), dan Cerezo Osaka (Jepang).

Justin Hubner. (Foto: Instagram/justinhubner5)

2. Perasaan Justin Hubner

Justin mengaku senang bisa kembali bermain di Belanda. Sebab terakhir kali ia bermain di Belanda itu pada 2020 silam.

"Saya senang bisa kembali ke tanah Belanda," ujar Justin dikutip dari laman resmi Fortuna Sittard.