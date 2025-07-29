Profil Fortuna Sittard, Klub Anyar Justin Hubner Usai Tinggalkan Liga Inggris

Simak profil klub Fortuna Sittard yang baru saja resmi kedatangan Justin Hubner (Foto: Instagram/@fortuna.sittard)

PROFIL Fortuna Sittard menarik untuk diulas berkat kehadiran Justin Hubner. Pemain Timnas Indonesia itu resmi bergabung pada Selasa (29/7/2025) sore WIB.

Hubner memutuskan kembali ke Belanda usai merantau di Inggris bareng Wolverhampton Wanderers. Ia didatangkan dengan status bebas transfer di musim panas 2025.

“Selamat datang di Sittard, Justin!” bunyi pengumuman di akun Instagram resmi klub @fortuna.sittard, Selasa (29/7/2025).

1. Profil Fortuna Sittard

Lalu, seperti apa profil Fortuna Sittard? Klub berkostum kuning itu sudah berdiri sejak 1 Juli 1968 alias 57 tahun silam.

Kesebelasan tersebut bermarkas di Stadion Fortuna Sittard, Sittard-Geleen, Belanda, yang berkapasitas 12.500 tempat duduk. Musim lalu, klub berjuluk Fortunezen itu berlaga di Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda.

Berdasarkan sejarahnya, Fortuna Sittard merupakan gabungan dari dua klub yakni Fortuna 54 dan Sittardia. Kedua kesebelasan sepakat merger dan berganti nama menjadi Fortuna Sittard pada 1 Juli 1968.

Saat ini, Fortuna Sittard dimiliki oleh sosok bernama Ozgur Isitan Gun yang sekaligus sebagai chairman. Pria berdarah Turki tersebut menguasai hingga 60% saham klub!

Musim depan, Fortuna Sittard dilatih oleh Danny Buijs. Mereka hanya akan bermain di Liga Belanda 2025-2026 serta KNVB Cup 2025-2026 setelah mengakhiri musim lalu di posisi 11.