Patrick Kluivert Bahagia, Bek Timnas Indonesia Justin Hubner Resmi Gabung Fortuna Sittard?

PATRICK Kluivert dijamin sedang bahagia saat ini. Sebab, bek Timnas Indonesia Justin Hubner dikabarkan segera gabung klub Eredivisie, Fortuna Sittard. Mengutip dari media Belanda mijnstreekvandaag.nl, Justin Hubner akan menandatangani kontrak dua tahun bersama klub yang musim lalu finis di posisi 11 Eredivisie 2024-2025 tersebut.

“Fortuna Sittard resmi memperkuat tim dengan mendatangkan Justin Hubner. Bek tengah berusia 21 tahun ini akan dikontrak selama dua musim oleh Fortuna Sittard,” tulis mijnstreekvandaag.nl.

1. Kelebihan Justin Hubner

Justin Hubner masuk incaran Fortuna Sittard. (Foto: mijnstreekvandaag.nl)

Media Belanda di atas juga mengungkap beberapa kelebihan eks pemain Wolverhampton Wanderers tersebut. Kehadiran Justin Hubner dipercaya menambah kualitas lini pertahanan eks klub Ragnar Oratmangoen tersebut.

“Fortuna Sittard mendapatkan bek muda yang kaya pengalaman. Dengan tinggi 187 sentimeter, Justin Hubner dikenal tangguh dalam duel udara, nyaman ketika menguasai bola dan memiliki mental bertanding kuat. Manajemen klub menilai Justin Hubner dapat menjadi tambahan luar biasa di posisi bek tengah,” lanjut mijnstreekvandaag.nl.

2. Lanjut Berkarier di Eropa

Kabar di atas memastikan Justin Hubner tetap berkarier di Eropa. Sebelumnya beredar kabar, Justin Hubner akan melanjutkan karier bersama salah satu klub Liga 1 atau Super League.

Ketika rumor itu muncul, Justin Hubner langsung menertawainya. Ia menegaskan tetap berkarier di Eropa dan terbukti bek yang mengandalkan kaki kiri ini segera dikontrak Fortuna Sittard.