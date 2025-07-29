Timnas Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025 Malam Ini?

TIMNAS Indonesia U-23 menang 1-0 atas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 malam ini? Timnas Indonesia U-23 akan menantang Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (29/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg menegaskan target timnya di laga nanti malam adalah kemenangan. Ia bahkan mengincar kemenangan dalam 90 menit, alias tanpa harus melewati babak tambahan atau adu tendangan penalti.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

"Jawabannya sama seperti kemarin, kita mau menang dalam 90 menit, kita menyiapkannya, sama seperti kemarin," kata Gerald Vanenburg dalam konferensi pers jelang pertandingan.

1. Timnas Indonesia U-23 Tidak Latihan Adu Penalti

Berhubung memburu kemenangan dalam 90 menit, Gerald Vanenburg tidak melatih tendangan penalti Robi Darwis dan kawan-kawan. Hal yang sama juga dilakukan Gerald Vanenburg sebelum Timnas Indonesia U-23 menghadapi Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025.

Meski tidak latihan, Timnas Indonesia U-23 tetap menang adu penalti atas Thailand U-23. Menurut Gerald Vanenburg, kekuatan mental berbicara di laga tersebut.

"Tentu saja kalau kita menghadapi penalti, itu jatuhnya ke mental pemain bagaimana mereka mengambil penalti tersebut," tegas Gerald Vanenburg.