HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025 Malam Ini: Wajib Menang, Garuda Muda!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |17:03 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025 Malam Ini: Wajib Menang, Garuda Muda!
Timnas Indonesia U-23 siap hajar Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia U-23 dijadwalkan menantang Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (29/7/2025).

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg mengungkapkan dengan nada tegas saat konferensi pers jelang pertandingan. Ia memastikan Timnas Indonesia U-23 memburu kemenangan kontra Vietnam U-23 dalam 90 menit.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

"Jawabannya sama seperti kemarin, kita mau menang dalam 90 menit. Kita menyiapkannya sama seperti kemarin," kata Gerald Vanenburg dalam konferensi pers jelang pertandingan.

1. Timnas Indonesia U-23 dalam Mental Terbaik

Manajer Timnas Indonesia U-23, Ahmed Zaki Iskandar, menilai Timnas Indonesia U-23 memiliki mental tangguh. Penilaian itu berdasarkan performa Jens Raven dan kawan-kawan saat menyingkirkan tim kuat Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025.

Sempat tertinggal 0-1, Timnas Indonesia U-23 tidak patah arang sampai menyamakan kedudukan via sundulan Jens Raven di ujung waktu normal. Sampai akhirnya Timnas Indonesia U-23 menang adu penalti 7-6 atas Vietnam U-23.

“Kalau melihat hasil pertandingan melawan Thailand, mental para pemain sudah teruji. Semua bekerja keras, gigih, semuanya sampai ke babak penalti itu ujian mental, untuk menendang penalti,” kata Ahmed Zaki di Stadion Madya, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

 

