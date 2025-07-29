Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Cs Sudah Siap Mental Lawan Vietnam U-23

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |16:32 WIB
Final Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Cs Sudah Siap Mental Lawan Vietnam U-23
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Manajer Timnas Indonesia U-23, Ahmed Zaki Iskandar, bicara soal persiapan melawan Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Dia memastikan skuad Garuda Muda sudah siap fisik dan mental menghadapi laga krusial.

Menurutnya kalau bicara soal mental, Garuda Muda telah membuktikannya di laga melawan Thailand U-23 pada babak semifinal. Kala itu, Timnas Indonesia U-23 harus bertarung sengit hingga babak adu penalti.

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Final Piala AFF U-23 2025 Malam Ini

1. Timnas Indonesia U-23 Tantang Vietnam U-23

Timnas Indonesia U-23 bakal menantang Vietnam U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (29/7/2025) pukul 20.00 WIB. Besar harapan, Garuda Muda bisa meraih kemenangan sehingga mengangkat trofi di hadapan publiknya sendiri.

Namun, Vietnam U-23 jelas bukan lawan yang mudah. Pertemuan kedua tim acap kali berjalan keras. Mental yang kuat menjadi hal wajib yang perlu dimiliki setiap pemain.

2. Siap Tempur

Terkait hal itu, Zaki sama sekali tidak meragukan kondisi mental pemain Timnas Indonesia U-23. Menurutnya, Garuda Muda sudah siap tempur menghadapi Vietnam U-23 malam nanti.

“Kalau melihat hasil pertandingan dari Thailand, mental para pemain mereka semua bekerja keras, gigih, semuanya sampai ke babak penalti itu ujian mental, untuk menendang penalti,” kata Zaki di Stadion Madya, dikutip Selasa (29/7/2025).

“Sama kemampuan mereka bertahan 120 menit sudah terjamin, bukan terjamin, sudah terbukti kan semua kemarin. Jadi, saya rasa, apapun yang terjadi besok (nanti), tim kita sudah siap semua,” sambungnya.

 

