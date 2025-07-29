Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Momen Timnas Indonesia U-23 Bungkam Timnas Vietnam U-23 di SUGBK, Menang 2-0!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |13:14 WIB
Momen Timnas Indonesia U-23 Bungkam Timnas Vietnam U-23 di SUGBK, Menang 2-0!
Suporter Timnas Indonesia U-23 siap berpeluh keringat mendukung skuad Garuda Muda melawam Vietnam U-23 di SUGBK. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
TIMNAS Indonesia U-23 akan menjamu Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (29/7/2025) pukul 20.00 WIB. Kemenangan menjadi bidikan demi mencetak sejarah, yakni menyandang status pengoleksi trofi terbanyak di Piala AFF U-23 dengan dua gelar.

Soal pengalaman menang atas Timnas Vietnam U-23 di SUGBK, Timnas Indonesia U-23 pernah merasakannya. Momen kemenangan terdekat Timnas Indonesia U-23 atas Vietnam U-23 di SUGBK tersaji di semifinal SEA Games 2011.

Rahmad Darmawan antar Timnas Indonesia U-23 menang lawan Vietnam U-23 di semifinal SEA Games 2011. (Foto: Okezone)
Rahmad Darmawan antar Timnas Indonesia U-23 menang lawan Vietnam U-23 di semifinal SEA Games 2011. (Foto: Okezone)

Saat itu, pelatih Timnas Indonesia U-23 Rahmad Darmawan dihadapkan dengan Timnas Vietnam U-23 yang turun dengan skuad terbaik. Beberapa pemain Vietnam U-23 yang berstatus bintang adalah Phạm Thanh Luong, Nguyen Trọng Hoang dan Nguyen Van Quyet.

Di sisi lain, Timnas Indonesia U-23 juga turun dengan skuad terbaiknya. Beberapa pemain bintang Timnas Indonesia U-23 adalah Kurnia Meiga, Egi Melgiansyah, Andik Vermansah, Patrich Wanggai dan Titus Bonai.

Hasilnya, lewat laga sengit, Timnas Indonesia U-23 menang 2-0 atas Vietnam U-23! Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Vietnam U-23 dicetak Patrich Wanggai pada menit 61 dan Titus Bonai (89’).

1. Gagal Juara SEA Games 2011

Sayangnya, kemenangan heroik atas Timnas Vietnam U-23 tidak berujung medali emas SEA Games 2011 bagi Timnas Indonesia U-23. Skuad Garuda Muda harus puas meraih medali perak setelah kalah adu penalti 3-4 dari Timnas Malaysia U-23 di partai puncak.

 

