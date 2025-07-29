Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Keturunan Rusia Siap Bungkam Timnas Indonesia U-23 di Final Piala AFF U-23 2025, Begini Katanya!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |12:14 WIB
Pemain Keturunan Rusia Siap Bungkam Timnas Indonesia U-23 di Final Piala AFF U-23 2025, Begini Katanya!
Timnas Vietnam U-23 siap bungkam Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Facebook VFF)
A
A
A

PEMAIN Timnas Vietnam U-23 keturunan Rusia, Viktor Le, optimistis membawa timnya menang atas Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Ia menilai Timnas Vietnam U-23 memiliki kualitas untuk membungkam Timnas Indonesia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK)

“Kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk turnamen ini, langkah demi langkah,” kata Viktor Le dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23.

Viktor Le (kanan) siap bawa Timnas Vietnam U-23 juara Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Viktor Le (kanan) siap bawa Timnas Vietnam U-23 juara Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

“Di pertandingan final ini, kami merasa percaya diri. Kami telah bermain melawan Laos, Kamboja, dan Filipina. Dan sekarang kami sudah merasakan atmosfer turnamen ini,” lanjut eks pemain CSKA Moskow II ini.

1. Misi Bawa Pulang Trofi

Viktor Le menegaskan Timnas Vietnam U-23 siap menghadapi Timnas Indonesia U-23. Mereka siap menjegal Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- demi membawa pulang trofi Piala AFF U-23 2025.

“Saya pikir kami sudah siap untuk final, dan saya berharap kami bisa menunjukan hasil yang baik. Untuk negara kami, kami ingin membawa pulang trofi ke Tanah Air,” tegas pesepakbola 21 tahun ini.

2. Duel Kedua di Final Piala AFF U-23

Ini menjadi pertemuan kedua Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23 di partai final Piala AFF U-23. Sebelumnya, kedua kesebelasan bersua di final edisi 2023.

 

