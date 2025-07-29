Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Piala AFF U-23 2025: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |11:40 WIB
Final Piala AFF U-23 2025: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23, Klik di Sini!
Timnas Indonesia U-23 siap mempermalukan Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia U-23 dijadwalkan menantang Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, (29/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg mengincar kemenangan atas Timnas Vietnam U-23. Tak tanggung-tanggung, pelatih asal Belanda itu memburu kemenangan 90 menit atas Vietnam U-23, alias tanpa perpanjangan waktu atau adu penalti.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: PSSI)
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: PSSI)

"Jawabannya sama seperti kemarin, kita mau menang dalam 90 menit, kita menyiapkannya, sama seperti kemarin," kata Gerald Vanenburg dalam konferensi pers jelang pertandingan.

1. Mental Lebih Teruji

Bicara mental, pemain Timnas Indonesia U-23 lebih teruji ketimbang Vietnam U-23. Dibilang begitu karena Timnas Indonesia U-23 rutin berpengalaman menantang tim kuat di Piala AFF U-23 2025, yakni Malaysia U-23 dan Thailand U-23.

Hal itu berbeda dengan Timnas Vietnam U-23 yang masih dihadapkan dengan tim-tim medioker, yakni Laos dan Kamboja. Bahkan di semifinal Piala AFF U-23 2025, Timnas Vietnam U-23 hanya menantang Timnas Filipina U-23.

2. Siap Cetak Sejarah

Timnas Indonesia U-23 mencetak sejarah jika menang atas Vietnam U-23 malam ini. Timnas Indonesia U-23 akan tercatat sebagai negara dengan koleksi trofi Piala AFF U-23 terbanyak, yakni dua gelar.

 

Halaman:
1 2
      
