Hati-Hati Timnas Indonesia U-23, Bintang Vietnam Tak Alami Cedera Serius Siap Tempur di Final

TIMNAS Indonesia U-23 mesti lebih waspada dalam hadapi Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Sebab, Vietnam U-23 dipastikan bakal diperkuat pemain bintangnya, Nguyen Quoc Viet.

Hal itu terjadi karena Nguyen Quoc Viet dipastikan tak alami cedera serius. Dia pun siap membela Vietnam U-23 di laga final yang berlangsung besok malam.

1. Timnas Indonesia U-23 Hadapi Vietnam U-23

Timnas Indonesia U-23 akan hadapi Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 yang berlangsung di SUGBK, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Ini jadi laga ulangan final Piala AFF U-23 edisi sebelumnya yang berlangsung pada 2023.

Sayangnya kala itu, Garuda Muda tumbang di tangan Vietnam U-23. Mereka kalah lewat adu penalti dengan skor 0-0 (5-6). Kini, Timnas Indonesia U-23 tentunya bertekad membalaskan kekalahan itu.

Kansnya terbuka lebar karena Timnas Indonesia U-23 akan melakoni laga final Piala AFF U-23 2025 di markas sendiri sehingga dapat dukungan penuh dari publik Tanah Air. Tak hanya itu, skuad Garuda Muda juga diisi para pemain berkualitas.

Tetapi, Timnas Indonesia U-23 tetap harus waspada dengan Vietnam U-23. Sebab, Vietnam U-23 punya pemain berkualitas. Bahkan, salah satu striker bintangnya, yakni Nguyen Quoc Viet, dipastikan siap tempur.