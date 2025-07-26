Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Liverpool vs AC Milan: Sengit, Skor Imbang 1-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |19:42 WIB
Hasil Babak Pertama Liverpool vs AC Milan: Sengit, Skor Imbang 1-1!
Liverpool vs AC Milan kala berlaga. (Foto: Liverpool)
A
A
A

HASIL babak pertama Liverpool vs AC Milan dalam laga uji coba pramusim 2025-2026. Duel berjalan sengit sehingga skor imbang 1-1 masih mewarnai laga.

Pertandingan Liverpool vs AC Milan digelar di Kai Tak Sports Park, Kowloon City, Hong Kong, pada Sabtu (26/7/2025) pukul 18.30 WIB. Gol Milan dicetak oleh Rafael Leao (10’). Sementara itu, gol Liverpool tercipta lewat aksi Dominik Szoboszlai (26’).

Liverpool vs AC Milan

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

AC Milan membuka laga dengan apik. Meski mendapat perlawanan sengit dari Liverpool, mereka bisa membuka keunggulan lebih dahulu.

Ialah Rafael Leao yang catatkan namanya di papan skor. Gol tercipta lewat skema serangan balik cepat. Christian Pulisic kemudian memberi umpan ciamik kepada Leao yang melanjutkan bola menjadi gol. AC Milan unggul 1-0.

Setelah itu, laga sempat hening sejenak. Hal itu tepatnya terjadi pada menit ke-20. Penonton dis stadion memberi penghormatan kepada mendiang pemain Liverpool, Diogo Jota, yang meninggal dunia karena kecelakaan mobil pada awal bulan ini.

Setelah itu, Liverpool berusaha keras mengejar ketinggalannya. Usaha Liverpool pun berbuah manis pada menit ke-26.

Dominik Szoboszlai catatkan namanya di papan skor usai sukses memanfaatkan umpan dari Ngumoha dari sisi kiri gawang. Dia melepaskan tendangan keras ke kotak penalti yang gagal dihalau Maignan. Skor pun berubah jadi 1-1.

Liverpool vs AC Milan

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus jual beli serangan karena mengincar gol tambahan. Tetapi, usaha demi usaha gagal berbuah manis. Skor 1-1 pun terus terjaga hingga akhir babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
