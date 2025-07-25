Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025 Malam Ini: Lolos ke Final Garuda Muda!

Timnas Indonesia U-23 siap mempermalukan Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 malam ini. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 malam ini bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia U-23 akan bersua Thailand U-23 dalam laga yang berlangsung pada Jumat (25/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Thailand U-23 Thawatchai Damrong-Ongratkul mengakui Yotsakorn Burapha dan kawan-kawan agak tegang saat menjalani dua laga awal Grup C Piala AFF U-23 2025. Meski tegang, mereka masih menang 4-0 atas Timor Leste U-23 dan bermain 0-0 kontra Myanmar U-23.

Timnas Thailand U-23 tegang jalani laga-laga Grup C Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@changsuek)

Koleksi empat angka menempatkan Timnas Thailand U-23 sebagai juara Grup C. Thawatchai Damrong-Ongratkul meyakini di laga melawan Timnas Indonesia U-23, kepercayaan diri Seksan Ratree dan kawan-kawan meningkat.

“Di awal-awal turnamen, kami agak gugup. Kesan saya kurang baik soal performa di fase grup. Banyak kesalahan yang kami buat,” kata Thawatchai dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23.

“Tapi untuk semifinal, para pemain kami pasti akan tampil lebih baik ketimbang fase grup,” sambung pelatih 51 tahun ini.

1. Kesulitan Tebak Strategi Thailand U-23

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg terang-terangan mengakui kehebatan Thailand. Ia pun kebingungan strategi apa yang akan diterapkan Thailand U-23 di laga nanti.