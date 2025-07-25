Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025 Malam Ini: Jens Raven Gemilang?

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF), laga penuh gengsi itu dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat (25/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg tidak mempermasalahkan meski dua penyerang andalannya, Jens Raven dan Hokky Caraka gagal mencetak gol di dua laga terakhir. Ia menilai Jens Raven dan Hokky Caraka sudah cukup baik dalam menciptakan peluang

“Saya cukup senang dengan Hokky dan Jens, karena kami menciptakan banyak gol dibanding lawan-lawan kami,” kata Gerald Vanenburg dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23.

1. Kapan Jens Raven Menggila Lagi?

Jens Raven bantu Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei U-23. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Dari dua penyerang di atas, hanya Jens Raven yang telah mencetak gol. Penyerang 19 tahun ini mencetak enam gol saat Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei U-23 di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025, Selasa 15 Juli 2025 malam WIB.

Koleksi enam gol menempatkan penyerang anyar Bali United itu sebagai top skor sementara Piala AFF U-23 2025. Sayangnya selepas melawan Brunei U-23, penyerang berdarah Belanda-Indonesia ini gagal mencetak gol saat menantang Filipina U-23 dan Malaysia U-23.

Karena itu, laga nanti malam dapat dijadikan Jens Raven sebagai momentum kebangkitan. Terlebih penyerang 189 sentimeter ini memiliki catatan apik melawan Thailand.