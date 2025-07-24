Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo soal Perubahan Jadwal Timnas Indonesia vs Irak: Kami Support Terus

JADWAL Timnas Indonesia vs Timnas Irak di matchday kedua Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia resmi mengalami perubahan. MNC Group selaku official broadcaster Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia siap mendukung keputusan apa pun yang dikeluarkan AFC.

“Pada prinsipnya MNC adalah broadcaster dan mendapatkan rights hingga 2028. Kami akan selalu mengikuti keputusan dari AFC dan juga penyelenggara terkait jadwal kick off. Jika ada perubahan-perubahan untuk mendukung Timnas, Kami dari MNC selalu support. Ini ada perubahan, kami insya Allah semua dari segi teknis akan kami persiapkan,” kata Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

1. Mundur 4,5 Jam

Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo (kanan) siap mendukung perkembangan Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Timnas Indonesia tergabung di Grup B babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Irak dan tuan rumah Arab Saudi. Dalam jadwal awal, Timnas Indonesia dipertemukan dengan Arab Saudi di matchday pertama Grup B pada Kamis, 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB.

Sementara laga melawan Irak digelar pada Sabtu 11 Oktober 2025 pukul 22.00 WIB. Kondisi ini tentu merugikan Timnas Indonesia karena jarak antara laga melawan Arab Saudi dan Irak tak sampai dua hari.

Karena itu, PSSI mengajukan banding kepada Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) untuk meminta perubahan jadwal. Setelah PSSI melakukan lobi-lobi, AFC akhirnya mengubah pertandingan menjadi Minggu 12 Oktober 2025 pukul 02.30 WIB.

“Kami sejak mendapatkan informasi dan surat tertulis, ditunjukkan bahwa Timnas Indonesia akan bermain pukul 20.15 (waktu setempat) untuk game pertama dan jam 18.00 untuk game kedua. Kami langsung diskusi internal dengan tim kepelatihan bahwa kita harus coba bicara sportivitas kepada AFC,” kata Erick Thohir di Jakarta, Kamis (24/7/2025).